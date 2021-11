Ketscher Popduo „Notes from the living room“ für Preis nominiert

Ketsch. Anna und Matze Wurm, alias „Notes from the living room“, dürfen sich weiter über den großen Erfolg ihrer im Frühjahr erschienenen CD „We were enough“ freuen. Das Erfolgspopduo aus dem Lilienweg überzeugt nicht nur die Freunde handgemachter Popmusik, die dem Ausnahmegitarristen und der vielseitigen Sängerin mit der sanften Stimme mit über 100 000 Downloads weltweit auf verschiedenen Online-Plattformen ihren Erfolg bestätigen. Jetzt sind weitere Stellen auf die Musiker aus der Enderlegemeinde aufmerksam geworden.

„Vor zwei Wochen erhielten wir das mit 5000 Euro dotierte und begehrte Kulturstarter-Stipendium der Bundesregierung und gerade gestern landete die nächste Überraschung hier bei uns im ‚living room’“, freut sich Matze Wurm. Die Bewerbung bei der Deutschen Popstiftung, der Nachwuchsförderung im Bereich Popularmusik, erwies sich als erfolgreich. Die Festivaljury habe „Notes from the living room“ unter den eingesandten Bewerbungen in der Kategorie Deutscher Pop Preis für die Endauswahl der 39. Auflage dieses Jahr nominiert, so gehe es aus dem Anschreiben der Deutschen Popstiftung hervor. Somit sind Anna und Matze Wurm jetzt schon unter den besten drei Bewebern, ihre neun Songs haben die Bundesjury überzeugt.

Ältester Nachwuchspreis

Anna und Matze Wurm freuen sich über die Nachricht der Popstiftung. © Scholl

„Am 18. Dezember wird das finale Ergebnis bekannt gegeben, leider vereitelt Corona die Live-Veranstaltung in der Siegerlandhalle in Siegen, die sonst bei der Preisverleihung obligatorisch wäre“, informiert Matze Wurm. Das sympathische Popduo aus Ketsch befindet sich bei diesem Preis in renomierter Gesellschaft. Musikgruppen und Einzelinterpreten wie „Pur“, „Juli“, „Mundstuhl“ oder Carlotta Truman (ESC) haben in der Vergangenheit erfolgreich an der Verleihung von Deutschlands ältestem Nachwuchspreis im Gesamtbereich Rock-und Popmusik in Deutschland, Österreich und der Schweiz teilgenommen. Insgesamt wird dieser 2021 wieder in über 125 Kategorienverliehen, denn die musikalische Vielfalt wird honoriert. Sollten „Notes from the living room“ den Prestigepreis gewinnen, könnte dies noch mal einen kräftigen Schub in Sachen Bekanntheit geben.

Dem Musikerehepaar, das neben guter Musik in Deutsch und Englisch auch sehenswerte Videoclips im heimischen Wohnzimmer inszeniert, könnten sich dann weitere Türen in der Musikbranche öffnen. csc

