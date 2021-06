Zwei Bekannte auf neuer Mission

Es ist erst wenige Wochen her, dass das aus Markus Zimmermann und Deborah Lee bestehende Duo „OVD“ mit ihrer Single „Was bleibt“ an den Start gingen (wir berichteten). Ein Lied, das sich viel mit ihrem verstorbenen Kollegen und Freund Stephan Ullmann beschäftigte. Nun meldet sich das in der Region bekannte und beliebte Duo erneut und macht mit dem Song „Neue Mission“ unmissverständlich klar, dass die beiden zu neuen Ufern aufzubrechen gedenken. Musik, Video und Text zeigen eindrücklich, dass es weiter geht und sie sich auf Kurs befänden.

AdUnit urban-intext1

Fans von Star Trek oder Krieg der Sterne dürfte das neue Werk der beiden Musiker gefallen. Geht die Bildreise ausgehend von einem gigantischen Blick auf unsere Milchstraße, vorbei an Sternen durch kosmische Nebel in neue Galaxien. Dazu singen die beiden von Aufbruch, der alles möglich erscheinen lässt, davon, dass nichts unerreichbar sei und dass die Ruhe vor dem Sturm wir alle seien. Es sind Bilder und Worte, die für nicht wenige gerade zur rechten Zeit kommen. Das Impfen schafft eine Art Perspektive. Eine Aussicht, die die beiden Musiker auf die Zukunft wie auf ein verheißenes Land blicken lässt. Noch sei alles auf Sparflamme und es spiele sich mehr in Studios denn Stadien ab. „Aber die Zeit kommt wieder“, so Zimmermann. Und dabei darf dieses Lied als kraftvolles und vor allem Zuversicht signalisierendes Ausrufezeichen gelten.

Übrigens: Markus Zimmermann mit Band wird auch Gast beim „Sommer im Schloss“, initiiert vom Schlossrestaurant Schwetzingen, sein. Er tritt dort am Donnerstag, 29. Juli, auf und spielt Songs von Billy Joel und Elton John. Reservierungen sind unter 06202/9 33 00 möglich.



Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Popmusik Acht Monate nach Stephan Ullmanns Tod: OVD veröffentlicht Single Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Wollfabrik Hier geben die Gummi-Schweine den Takt vor Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Wollfabrik „Es fühlt sich so an wie immer“ Mehr erfahren