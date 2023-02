Ketscher Schüler starten ins Projekt Klasse 2000

In der sich zwar immer noch im Umbau befindlichen, aber vom Platzangebot großzügigen Aula der Neurottschule hat sich die 1b mit ihre Klassenlehrerin Ellen Mannschott versammelt. Sehr gespannt stehen die Schüler gemeinsam mit Sportlehrer Christian Beck und der externen Gesundheitsförderin Ulrike Füssel im Kreis und zeigen, was sie an diesem Vormittag schon gelernt haben, nämlich jede Menge über

...