Ketschs Bürgermeister ruft dazu auf, mit 1000 Kilometern loszulegen

Ketsch. 21 Tage lang – vom 7. bis 27. Mai – für Klimaschutz und Radverkehrsförderung mit dem Fahrrad unterwegs sein und Kilometer sammeln: Zum 16. Mal werden die fahrradaktivsten Kommunen vom Klima-Bündnis gesucht und ausgezeichnet. Im Rhein-Neckar- Kreis beteiligen sich an der internationalen Fahrradkampagne „Stadtradeln“ wieder alle 54 kreisangehörigen Kommunen, darunter auch Ketsch. Ziel ist es, drei Wochen lang in die Pedale zu treten und hierbei möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen.

Alle, die in der Enderlegemeinde wohnen oder arbeiten, können mitmachen: gemeinsam mit einem Team oder auch alleine. Die Registrierung erfolgt online unter www.stadtradeln.de/ketsch. Man kann entweder den bereits angemeldeten Teams beitreten oder ein eigenes gründen. Die Radkilometer können online unter www.stadtradeln.de oder per Stadtradeln-App eingetragen werden.

Auftakttreffen am 7. Mai

Gleich am ersten Tag der Aktion gilt es, ein Ziel zu erreichen: Schafft es Ketsch, am 7. Mai 1000 Radkilometer zu sammeln?

„Machen Sie aktiv mit! Schwingen Sie sich aufs Fahrrad, jeder Kilometer zählt“, ruft Bürgermeister Timo Wangler alle zur Beteiligung auf. Ab 11 Uhr liegt in der „Alla hopp!“-Anlage im Atrium neben dem Heimatmuseum eine Liste aus, in der die am Tag geradelten Kilometer eingetragen werden können. Um 15.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer dort zu einem Gruppenfoto und zum geselligen Austausch, der im Heimatmuseum beim Tag der offenen Tür stattfinden soll.

„Wir sind gespannt, wie viele Kilometer am 7. Mai in Ketsch geradelt werden“, sagt Bürgermeister Wangler und lässt keinen Zweifel daran, dass auch er tatkräftig dabei sein wird.