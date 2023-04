Beim Stadtradeln in Brühl zählt jeder gefahrene Kilometer

Brühl. Die Einwohner von Brühl scheinen das Radfahren schon seit langer, langer Zeit zu mögen. So heißt es in der Gründungsurkunde des Sportvereins Rohrhof von 1921, dass sich der Verein das Ziel setze, bei seinen Mitgliedern die sportliche Ertüchtigung zu fördern – und dabei wird auch explizit auf das Radfahren verwiesen. Auch ein Foto aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zeigt eine Gruppe Brühler, die sich elegant gewandet vor dem dem einstigen Gasthaus „Zum Karpfen“ offensichtlich auf eine Radtour aufmachen wollen.

Da sind sich die Verantwortlichen von heute sicher, dass die Begeisterung auch diesmal wieder zum Erfolg einer großen Aktion beiträgt. So wird im Ort zur Teilnahme an der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln eingeladen, an dem die Teams aus Brühl bereits zum sechsten Mal teilnehmen – inzwischen gemeinsam mit allen 54 Kommunen aus dem Rhein-Neckar-Kreis – bei der beliebten deutschlandweiten Aktion Stadtradeln. Der Aktionszeitraums startet am Sonntag, 7. Mai, und läuft bis Samstag, 27. Mai.

Bei diesem Fundstück am Rhein nahe Rohrhof kann sicherlich auch die Fahrrad-werkstatt für Bedürftige nicht mehr helfen, es bis zum Stadtradeln wieder fahrtauglich zu machen. © lederer

Ziel der Kampagne ist es, Bürger für das Radfahren im Alltag zu sensibilisieren und die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung verstärkt in die kommunalen Parlamente einzubringen, heißt es in einer Erklärung der Initiatoren. In den teilnehmenden Kommunen sollen Kommunalpolitiker mit Bürgern gemeinsam in die Pedale treten.

Beitrag zum Klimaschutz

„Damit soll wieder gemeinsam ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz und zur Förderung des Radverkehrs in der Region geleistet werden. Innerhalb des Aktionszeitraums wollen wir gemeinsam erneut möglichst viele Fahrradkilometer für die Gemeinde Brühl sammeln“, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Zur Auftaktfahrt mit dem Bürgermeister und dem Gemeinderat am Sonntag, 7. Mai, ab 10.30 Uhr – Treffpunkt ist beim Brühler Rathaus – sind alle Interessierten eingeladen. Die Radtour wird durch die Rheinauen führen und beim Wassersportverein enden.

Im vergangenen Jahr waren in Brühl zusammengerechnet unter dem Strich 20 419 Kilometern erstrampelt worden – ein stolzes Ergebnis. Bei der Teamwertung gelang es 2022 einmal mehr der Chorgemeinschaft als besonders eifrigem Team, mit 7031 gemeinsamen Kilometern eine tolle Marke zu setzen. Die Teilnehmer des Ortsverbandes im Deutschen Roten Kreuz kamen immerhin auf 4874 und die des Turnvereins Brühl auf 4487 Kilometer. Das beste Einzelergebnis für 2022 fuhr Karl-Heinz Pabst mit stolzen 1717 Kilometern ein.

Das Brühler Gesamtergebnis des vergangenen Jahres mit dem von 2021 addiert zeigt, dass die Einwohner zusammen etwas über 37 000 Kilometer gefahren sind und das erbringt eine theoretische CO2-Einsparungen in Höhe von 5,5 Tonnen, war 2022 von der Gemeindeverwaltung errechnet worden. Diese Zahlen aus der örtlichen Statistik sind sicherlich für viele Teilnehmer dieses Jahres ein Ansporn, sich ordentlich ins Zeug zu legen.

Im bundesweiten Schnitt sind übrigens durchschnittlich 185 Kilometer pro Teilnehmer geradelt worden. Die Größen der jeweiligen Teams sind dabei recht unterschiedlich – durchschnittlich haben sich elf Radfahrer in einem Team zusammengefunden. Die größte Gruppe zählte allerdings 2201 Mitglieder. Das Durchschnittsalter aller teilnehmenden Radfahrer lag da bei 44 Lebensjahren.

Werbung bei Neubürgern

Und so wird auch gleich bei den Neubürgern für das Radeln im Ort geworben. Unter dem Dach der Aktion Stadtradeln lädt Bürgermeister Dr. Ralf Göck alle neu hinzugezogenen Einwohner von Brühl, die seit April vergangenen Jahres in der Gemeinde wohnen, zu einer Fahrradtour durch den Ort ein. Mitradeln dürfen am Samstag, 20. Mai, auch all diejenigen, die vorher zugezogen sind, im vergangenen Jahr an der Tour aber nicht teilnehmen konnten.

Ihnen möchte der Rathauschef die Möglichkeit bieten, ab 10 Uhr mit ihm zusammen Brühl radelnd kennenzulernen. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Bürgermeister in dem um einen Anbau erweiterten Sonnenschein-Kindergarten startet die Fahrradtour zunächst in Richtung der Freiwillige Feuerwehr zu deren Tag der offenen Tür. Die Stecke führt weiter zum Mehrgenerationen-Spielplatz und zum Endpunkt beim Bootshaus des Wassersportvereins am Rhein. Dort findet gegen 13 Uhr der gemütliche Ausklang mit einem kleinen Imbiss statt.

Diejenigen, die an dieser Fahrradtour für Neubürger teilnehmen möchten, können sich ab sofort im Rathaus per E-Mail an sandra.kosel@bruehl-baden.de anmelden.

Eine Anmeldung zum „Stadtradeln“ in diesem Jahr ist ebenfalls bereits möglich und kann für alle Radelnden, die früher teilgenommen haben, unter der gleichen Benutzerkennung wie im vergangenen Jahr durchgeführt werden. Alle Information zur Registrierung, zum Online-Radkalender, Ergebnisse und viele Fakten mehr gibt es unter www.stadtradeln.de.

Info: Weitere Informationen beim örtlichen Organisationsteam Birgit Sehls, Telefon 062022/ 20 03 96, und Jochen Ungerer, Telefon 062022/20 03 32.