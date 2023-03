Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kulturkirche Kinoklänge in perfektem Ambiente der Ketscher Kirche

Die zweite Filmmusiknacht mit Athi & Friends sorgt für ein begeistertes Publikum in der katholischen Kirche St. Sebastian. Auch an diesem Abend verstand es die Band, sich mit Souveränität in den verschiedensten Stilen zu bewegen.