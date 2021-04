Als älterster Sohn der Gastronomenfamilie Christodoulou kam Kostas als Vierjähriger zum ersten Mal ins Naturfreundehaus in Ketsch. „Meine Eltern haben dort ein griechisches Restaurant betrieben und auch mein Bruder Christos Christodoulou, den viele von der Fernsehsendung ,The biggest loser‘ her kennen, wuchs mit mir dort auf“, erinnert sich der 27-Jährige.

Überhaupt seien seine Eltern

...