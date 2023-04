Kurse für die Gesundheit in Ketsch

Ketsch. Die neue Staffel der Gesundheitskurse bei den Tanzfreunden Ketsch mit Christiane Glock läuft zwar schon, aber Interessierte können immer noch einsteigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dazu gehört die Wirbelsäulengymnastik , bei der Glock Übungen zur Vorbeugung und Behandlung von Rückenbeschwerden bietet. Die zwölf Einheiten von 17.05 bis 18.05 Uhr finden immer dienstags im Haus der Begegnung, Kolpingstraße 12, statt.

Anti-Stress-Programm

Qigong ist ein ideales Anti-Stress-Programm für Alt und Jung. Es verleiht Ruhe und Gelassenheit, weckt ein neues Lebensgefühl und Lebensfreude, baut Ärger ab und bringt Körper und Seele in Gleichklang. Durch Atemübungen wird die Sauerstoffversorgung verbessert. Hat regulierende Wirkung auf das vegetative Nervensystem. Die zwölf Einheiten werden dienstags, von 18.15 bis 19.15 Uhr ebenfalls im Haus der Begegnung absolviert. Einsteigen können Interessierte außerdem in den Kurs immer freitags, von 9.45 bis 10.45 Uhr – dieser findet in der Werderhalle, Schulstraße 49/Ecke Werderstraße in Ketsch statt.

Mehr zum Thema Vereinsstammtisch Raumkapazitäten für Ketscher Vereine problematisch Mehr erfahren Tanzfreunde Ketscherin Nicole Klein holt einen Titel beim Linedance Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Tanzfreunde Donnerstagskreis der Ketscher Tanzfreunde sucht neue Mittänzer Mehr erfahren

Kontakt und weitere Auskünfte gibt es bei Helga Klefenz, E-Mail info@tanzfreunde-ketsch.de oder Telefon 06202/9 56 57 69.