Neujahrsempfang in Ketsch: Positive Aussichten zum Jahresstart

Der Einladung in die Rheinhalle zum Neujahrsempfang am vergangenen Sonntag sind die Ketscher gerne und zahlreich gefolgt. Zum einen war es nach der Pandemiepause die erste Veranstaltung dieser Art in der Enderlegemeinde und zum anderen auch die Premiere für Bürgermeister Timo Wangler, der im vergangenen Jahr die Bürgermeisterwahl für sich entschied, seit Juli 2022 sein Amt in Ketsch begleitet

