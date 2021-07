Neustart beim Ketscher Central Kino

Ketsch. Der Kinosaal ist blitzblank geputzt, die Kühlschränke mit Getränken gefüllt, die beliebten Kino-snacks in die Regale geräumt und die Popcornmaschine läuft. „Es ist einfach unbeschreiblich schön, dass nach dieser langen Zeit hier endlich wieder Leben einkehrt und es wieder nach Popcorn riecht“, freut sich Hannes Piechotta vom Vorstand des Central Kino in Ketsch.

Nachdem am vergangenen Samstag ein interner „Probelauf“ mit den ehrenamtlichen Helfern des beliebten und traditionsreichen Lichtspielhauses in der Enderlegemeinde stattfand, sei man nun gut vorbereitet, bestätigte Hansdieter Gehres, ein weiteres Vorstandsmitglied des Vereins Central Kino.

„Sehr darauf gewartet“

Doch nicht nur den Initiatoren des Kinos hat der Betrieb in der Enderlestraße sehr gefehlt, vor allem die Kinobesucher vermissten das Filmangebot und das kulturelle Leben vor der Kinoleinwand. „Ich habe wirklich sehr darauf gewartet, dass Kinobesuche wieder möglich sind. Und am Samstag geht es für mich gleich weiter ins Theater am Puls“, freut sich Waltraud Imhof aus Schwetzingen, die mit Petruschina Daria, einer Studentin aus Russland, gleich die erste Veranstaltung im Kino besucht. Die momentan möglichen 50 Sitzplätze seien, so Hannes Piechotta, schnell ausgebucht gewesen, aber in den nächsten Tagen gäbe es noch einige Plätze. Ganze zehn Plätze hat sich eine Frauengruppe im Ketscher Kino gesichert. „Wir lieben dieses Kino und haben es so sehr vermisst, hierherzukommen. Wir sind eine Gruppe von 15 Frauen und wer Zeit hat, kommt zum gemeinsamen Kinoabend. Zum letzen Mal waren wir beim Film Van Gogh“, betont Beate Scherer aus Mannheim.

Margot Röhr, die sie begleitet, ergänzt: „In Mannheim haben wir ein solches Kino mit dieser besonderen Atmosphäre einfach nicht und wir kommen deshalb seit ein paar Jahren ganz regelmäßig hierher. Als wir hörten, dass es hier weitergeht, wollten wir direkt dabeisein.“ Heidrun Kollanyi aus Ketsch, die ebenfalls zu der Frauengruppe gehört, ergänzt: „Es sind eben immer schöne und besondere Filme, die hier laufen. Dieser Verein macht rundherum alles perfekt.“

Dass man im Kino aktuell noch Maske tragen muss, und auch sonst die Verordnungen einzuhalten sind, schreckt niemand ab, zu groß ist die Freude, endlich wieder Filme dort sehen zu können, wofür sie gedreht werden: fürs Kino für die große Leinwand.