Über nicht weniger als zweieinhalb Stunden Livemusik in entspannter Kinoatmosphäre mit vielen Überraschungsmomenten auf der Bühne durften sich die Besucher des Centrals in der Enderlegemeinde beim Unplugged-Konzert von Anna und Matze Wurm alias „Notes from the living room“ aus Ketsch freuen.

„So wirklich kenne ich die Band nicht und bin heute Abend sehr gespannt, was uns erwartet“,

...