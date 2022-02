Optimismus bei der Planung

Ketsch. Mit dem Aktionstag Ketscher Vereine, den der Vereinsstammtisch der TSG unter der Federführung der Interessengemeinschaft Ketscher Vereine (IG) mitinitiiert, würde am Samstag, 19. März, eine der ersten größeren Veranstaltungen auf dem Plan stehen. Gleichzeitig wäre dieses Format etwas Neues in der Enderlegemeinde. „Wir haben mittlerweile rund 80 Vereine und Organisationen zu der Teilnahme am Aktionstag Ketscher Vereine per Schreiben aufgerufen. Derzeit haben 14 davon ihre mögliche Teilnahme bestätigt“, berichtet Petra Meyer, Presseverantwortliche der TSG im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Vereinsstammtisch hatte sich dieses Mal „nur“ online getroffen. „Neben den Vertretern der TSG, der Tanzfreunde, der Sportvereinigung 06, des Tennisclubs und der Narrhalla waren auch der Tischtennisclub und der Schachclub mit dabei. Alle diese Vereine würden unter weiteren Teilnehmern beim Aktionstag mitwirken“, erklärt Meyer weiter. Sollte das Hygiene- und Ablaufkonzept durch die Gemeindeverwaltung und allen entscheidenden Instanzen freigegeben werden, könnten sich an jenem Samstag zwischen 14 und 18 Uhr in der bereits vorreservierten Rheinhalle und gegebenenfalls auf dem Platz davor Ketscher Vereine und Organisationen präsentieren und Programmpunkte beisteuern.

Mitmachen ist noch möglich

„Aktuell können gerne noch Vereine, die sich noch nicht gemeldet haben, und Organisationen hinzukommen“, führt Petra Meyer weiter aus. Auch über das Maifest, welches für den 27. und 28. Mai in Aussicht steht, wurde bei der Onlineveranstaltung des Vereinsstammtisches kurz gesprochen, genauso wie über den Enderle-Zehnkampf für Kinder, der innerhalb des Kinderferiensprogramms derzeit für den 20. August terminiert ist. „Vorrangig geht es nun jedoch um die nächsten Schritte für den Aktionstag, denn dieser rückt näher.“

Attraktive Gelegenheit

Was von der gemeinsamen Planung und in welcher Form umgesetzt werden könne, das sei hoffentlich baldmöglichst absehbar. „Sollte es dazu kommen, dass Umstände und Verordnungen die Durchführung des Aktionstages im März nicht zulassen, dann werden wir diese Veranstaltung auf einen anderen Zeitpunkt im Jahr verschieben. Alleine die Möglichkeit, für die Ketscher Vereine und Organisationen sich bei der Bevölkerung zu präsentieren und somit möglicherweise neue Mitglieder und Interessenten zu gewinnen, ist sehr attraktiv und hat es in dieser Form bisher nicht gegeben“, bekräftigt die Presseverantwortliche.

Der nächste Vereinsstammtisch ist für Mittwoch, 23. Februar, um 19 Uhr geplant. Ob in Präsenz oder online ist noch offen. csc