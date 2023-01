Postfiliale in Ketscher Böttgerstraße bleibt erhalten

Etwa eine Woche lang wird Ketsch ohne eigene Postfiliale auskommen müssen, doch dann soll es wieder Briefmarken, Pakete und Bankdienstleistungen geben - und zwar an altbekannter Stelle, in der Böttgerstraße 12. „Stand jetzt“, so die Pressestelle der Deutschen Post, werde am Montag, 6. März, die neue Filiale in den bisherigen Räumlichkeiten in Betrieb gehen.

