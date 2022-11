Sammlung für „Appel & Ei“ startet in Ketsch

Ketsch. Am heutigen Donnerstag, 1. Dezember, beginnt die bereits angekündigte Sammlung der SPD Ketsch für die Tafel „Appel & Ei“ in Schwetzingen – darauf weist der Ortsverein nochmals hin. Bis einschließlich Samstag, 3. Dezember, können Lebensmittelspenden in der Kirchheimer Straße 2 bei Familie Reiff abgegeben werden.

Es stehen Kisten bereit, in die die Spenden abgelegt werden können. Folgende Lebensmittel werden benötigt: Weihnachtssüßigkeiten für Kinder, Konserven wie Suppen, Gulasch oder Ähnliches sowie Obst- und Gemüsekonserven, Nussnugat-Aufstrich, Marmelade, Mehl, Zucker, Reis und Nudeln. Wichtig ist, dass die Lebensmittel original verpackt sind und das Haltbarkeitsdatum nicht überschritten ist.

Der SPD Ortsverein hofft, auch in diesem Jahr wieder viele Lebensmittel an „Appel & Ei“ übergeben zu können, denn die Tafeln in Deutschland erlebten zur Zeit einen besonders großen Zulauf und seien dringend auf Spenden angewiesen, teilt die SPD mit.