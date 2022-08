Hallo ihr Zweibeiner,

liebe Leser,

fast mit Ansage packte mein Herrchen neulich mal wieder eine große Box, er nannte es Koffer, in die Blechkiste und ehe ich mich versah, waren wir mal wieder unterwegs: „Marley, jetzt geht’s ans Meer“, frohlockte er und drehte an einem kleinen Rädchen im Inneren der Blechkiste und irgendwelche Leute darin (ich frag mich, wo die eigentlich sitzen) haben gesungen.

Naja, ich machte erst mal ein Nickerchen und plötzlich, als ich mich gerade etwas streckte, waren wir dann da – in Holland, am Meer, wie er gleich irgendjemand am anderen Ende seines Sprechknochens erzählte.

Meer also ... ich schnupperte, schätzte ein, verglich und es roch alles einfach mal komplett anders als zu Hause. Und auch die Geräusche waren ganz anders. Da waren solche Vögel, die einen riesigen Lärm machten, und die Zweibeiner hörten sich hier auch irgendwie anders an.

„Ist das nicht herrlich Marley“, sagte er dann und wir liefen über ganz weichen Sand, der allerdings, was mir nicht so gut gefiel, mal direkt an meiner kleinen Nase kleben blieb. Der Versuch, den Sand abzuschlecken hatte dann zur Folge, dass meine ganze Schnauze voller Sand war. Da kam mir die riesige Wasserpfütze, die mein Herrchen als Meer anpries, eigentlich gerade recht.

Ich rannte voller Elan darauf zu, in der Hoffnung, mit einem großen Schluck gleich alle Sandreste loszuwerden – doch dann kam der Hammer! Dieses Meer war völlig anders als unser schöner See in Ketsch – es schmeckt schlicht und ergreifend furchtbar. Mich schüttelte es direkt.

„Marley, nicht trinken, das ist Salzwasser“ rief mein Herrchen noch ganz schlau hinterher. Salzwasser, echt jetzt? Wer denkt sich denn bitte sowas aus? Wasser in solcher Menge, eigentlich perfekt zum trinken und wer braucht denn darin bitteschön Salz?

Ich war mit Verlaub erst mal bedient von diesem Meer. Das brauche ich definitiv nicht mehr. Bin ich froh, wenn ich bald wieder den See in Ketsch seh, der schmeckt wenigstens.

Euer Marley csc