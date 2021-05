Sie kitzelt das Glücklichsein wach

Von Katja Bauroth

AdUnit urban-intext1

Ketsch. Sind Sie glücklich? Was bedeutet Glück für Sie? Geld? Liebe? Am besten beides? Gesundheit? Eine tolle Familie? Glück definiert vermutlich jeder Mensch für sich anders. Stephanie Groen strahlt allein durch ihr offenherziges, sympathisches und positives Auftreten pures Glück aus. Mehr noch: Sie hat sich das Glücklichsein sozusagen zur Berufung gemacht - um viele andere Menschen glücklich zu machen.

Ein positiver, herzlicher Mensch: Mit Stephanie Groen gab es bei der Podcast-Aufnahme viel zu lachen. © Bauroth

Man könnte auch sagen: Stephanie Groen folgt ihrem Herzen und hilft Menschen dabei, das gleiche zu schaffen - für mehr Seelenheil und ein leichteres Leben. Erst studierte sie Betriebswirtschaftslehre in Heidelberg. Nach ein paar Jahren im Beruf merkte sie, dass sie damit langfristig nicht glücklich werden würde. Da sie sich schon in ihrer Jugend für Psychologie begeisterte, begann sie ein Studium für Life Coaching und absolvierte eine Ausbildung als psychologische Beraterin. Sie sattelte eine systematische Beratungstherapie mit familien-, kinder- und paartherapeutischen Inhalte drauf. Heute agiert sich von ihrer Heimat Ketsch aus und betreut Klienten aus der ganzen Welt.

Und es werden immer mehr: Denn in einer Gesellschaft, in der der Mensch funktionieren muss, bleibt Emotionalität und die eigene Selbstfürsorge auf der Strecke. Dabei ist genau das sehr wichtig. „Jeder dritte Mensch hat in seinem Leben zeitweilig mit psychischen Problemen und Belastungen zu kämpfen“, weiß Stephanie Groen und ergänzt: „Viele scheuen den Schritt, nach Hilfe zu fragen.“ Dabei kann genau dieser kleine Schritt Großes bewirken - für einen selbst und auch das Umfeld.

AdUnit urban-intext2

Auszug aus neuem Podcast

In unserem neuen Podcast „Leben.Lieben.Lachen.“, den es an diesem Artikel auf unserer Internetseite zum Herunterladen gibt, haben wir mit Stephanie Groen über das Glück gesprochen - hier gibt es einen Auszug aus der Unterhaltung mit der herzlichen Kurpfälzerin.

AdUnit urban-intext3

Frau Groen, was bedeutet für Sie persönlich Glück?

AdUnit urban-intext4

Stephanie Groen: Der Schlüssel zum Glück ist, dass in jeder Krise, jedem Verlust und Negativem auch eine Lösung, Hoffnung und etwas Positives steckt. Glück beziehungsweise glücklich sein ist eine sehr positive und starke Emotion - und auch Einstellungssache. Für mich selbst bedeutet es ein Leben in großer Harmonie und Zufriedenheit. Ich gebe den Dingen in meinem Leben Raum, die mir Freude bringen und fokussiere mich stets auf das Positive.

Gibt es eigentlich eine wissenschaftliche Definition für Glück?

Groen: Es gibt sehr viele Definitionen und sogar Studien darüber, was ein Mensch braucht, um ein erfülltes und glückliches Leben zu leben. In der empirischen Forschung wird der Begriff oft als „subjektives, individuelles Wohlbefinden“ erklärt. Eine einheitliche wissenschaftliche Definition gibt es nicht. Einige sagen, Glück sei ein kurzzeitiger Zustand oder Glück wäre vergänglich.

Naja, wenn ich mir zum Beispiel meine Traumhandtasche kaufe, dann ist da schon ein Glücksmoment. Aber Sie haben Recht: Er hält nicht unbedingt dauerhaft an - meist nur bis zur nächsten Traumhandtasche. (lacht)

Groen: (lacht) Das stimmt schon: Konsum führt zu Glücksmomenten, die tatsächlich nur von kurzer Dauer sein können. Glück ist eben sehr individuell. Für mich kommt das Glück von innen heraus, ich erschaffe mir ein glückliches Leben. Verantwortlich dafür ist mein Denken und Handeln. Jeder Mensch kann sein Innerstes zum Leuchten bringen, jeder hat das Potenzial und de Ressourcen dafür.

Können wir denn das Glücklichsein lernen?

Groen: Jeder Mensch trägt unfassbar viele Ressourcen in sich. Dies sind Merkmale wie Werte, Einstellungen, Motivation, Charaktereigenschaften und Fähigkeiten. Sie stehen Menschen zur Verfügung, um Aufgaben und Krisen meistern zu können. Die meisten erkennen nur nicht, dass sie fast alles in sich tragen, um glücklich zu sein. Jeder besitzt die Fähigkeit, eine Veränderung zu erreichen und sein Leben positiv zu beeinflussen. Ich helfe, diese schlummernden Ressourcen zu finden, zu erweitern und zu festigen.