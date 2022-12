Weihnachtsfeier der Hausfrauengemeinschaft Ketsch: Als Freundinnen vereint

Ketsch. Ursprünglich, festlich und authentisch – so wünschte sich Ingrid Maldet, die Vorsitzende der Hausfrauengemeinschaft, in ihrer Eröffnungsrede die Weihnachtsfeier für und mit allen, die trotz des Wintereinbruchs mit Schnee und Glatteis der Einladung zu geselligen Stunden gefolgt sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Geehrten Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Hilde Kneis. 30 Jahre: Hedi Wirnshofer. 25 Jahre: Hildegard Bobbe, Erika Krause. 20 Jahre: Emmi Wittmann. 10 Jahre: Hildegund Daub-Reiß, Edda Endreß, Helma Gehrmann, Christa Kruck, Sigrun Mendel, Karin Schmidt, Rita Strümpel, Anneliese Trenkler. csc

An liebevoll festlich dekorierten Tischen nutzten rund 80 Mitglieder die Gelegenheit, gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken, die ein oder andere Anekdote von vergangenen gemeinsamen Erlebnissen auszutauschen, weihnachtliche Lieder anzustimmen und Adventsgeschichten zu hören. Im Gasthaus „Meteora fühle sich die Hausfrauengemeinschaft längst wohl und das Team um Jiannis Tsavelis bereitete für die Weihnachtsfeier ein feines Buffet für die Damen vor.

Weihnachtsfeier der Hausfrauengemeinschaft Ketsch: Zahlreiche Mitglieder geehrt

Dass die Ketscher Hausfrauen nicht nur eine Gruppe oder Gemeinschaft sind, sondern echte Freundinnen, daran besteht kein Zweifel. Allein die warme und herzliche Atmosphäre, in die man eintaucht, wenn man in den Raum zu den Vereinsmitgliedern kommt und sofort von vielen strahlenden Gesichtern begrüßt wird, sowie der liebevolle und verständnisvolle Umgang miteinander ist etwas, was man nicht erzwingen kann.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Sparzwang beschleunigt LED-Ausbau in Ketsch Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Soziales Ketscher Wolloase spendet an den Malteser Wärmebus Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Mehrfach-Blutspender in Ketsch geehrt: „Sie sind ganz besondere Menschen“ Mehr erfahren

So wurden bei der Weihnachtsfeier zahlreiche Mitglieder für ihre lange Zugehörigkeit mit Urkunden und Blumengutscheinen bedacht. Achtmal wurde für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt, Emmi Wittmann ist seit 20 Jahren dabei und Hildegard Bobbe und Erika Krause wurden für 25 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet. „Doch es geht weiter: unsere Hedi Wirnshofer ist seit 30 Jahren dabei und die liebe Hilde Kneis seit sage und schreibe 40 Jahren“, freute sich Ingrid Maldet, die gemeinsam mit Gudrun Bröckel die Ehrungen vornahm.

Weihnachtsfeier der Hausfrauengemeinschaft Ketsch: „Schrittgeschwindigkeit“ passt

Gerührt war die Vorsitzende, als auch sie für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Fähigkeit, für das Vereinsleben immer treffsicher die passende „Schrittgeschwindigkeit“ zu finden, damit möglichst viele Frauen lange Teil der Aktivitäten sein können, von Gudrun Bröckel mit einem kleinen Geschenk und einem riesigen Applaus bedacht wurde.

Hannelore Herm bereicherte die Weihnachtsfeier mit dem Vortrag einer dem „Geist der Zeit“ angepassten Geschichte zum Advent und Helena Moser trug das fröhliche Weihnachtsgedicht „Der Bratapfel“ vor.

Passend dazu bekam jede der anwesenden Frauen einen saftigen Apfel überreicht, denn damit lasse sich daheim später ein solcher Bratapfel zubereiten. Eine weitere kleine Freude hat Helena Moser zusätzlich allen bereitet, denn die unzähligen in der Dekoration angebrachten gefalteten Weihnachtssterne aus Pergamentpapier wurden von ihr selbst gemacht und jeder durfte sich einen Stern mit nach Hause nehmen.

Beim Singen der bekannten Weihnachtslieder war man textsicher und berührt von der schönen Atmosphäre, welche durch das gemeinschaftliche Singen entsteht. Mit guten Wünschen für das Weihnachtsfest und den Start ins neue Jahr gingen die Ketscher Hausfrauen schon voller Vorfreude den kommenden Treffen und gemeinsamen Unternehmungen in 2023 entgegen.

Ihr großes Herz zeigten die Frauen auch, als das Spendenglas herumgereicht wurde, dessen Inhalt einem wohltätigen Zweck in der Region zugeführt wird.