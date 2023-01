Äpfel stärken die Gesundheit der Schüler an der Lußhardtschule Neulußheim

Neulußheim. Das Neulußheimer Schulapfelprogramm, initiiert von Altgemeinderätin Dagmar Engelhard und Gemeinderätin Renate Hettwer vom SPD-Ortsverein ist ein soziales Projekt, das nicht so im Licht der Öffentlichkeit steht. Bei den Schülern aber überaus gut ankommt und von den Initiatorinnen nach wie vor mit Engagement durchgeführt wird, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Gedanke war vor neun Jahren, dass die Kinder der Lußhardtschule einmal wöchentlich mit gesundem Obst versorgt werden sollten. Und was liegt näher, als Obst, das direkt vom Erzeuger kommt. Aus diesem Grund arbeitet man mit dem Neulußheimer Apfelhof Hoffmann zusammen. Frischer und besser geht’s nicht. Nachhaltig, regionales Obst, kurze Wege, gesunde Kinder. In Äpfeln stecken viele Vitamine, Mineralstoffe, Kalium und Eisen und somit gilt der Apfel als sogenannte Zahnbürste der Natur. Aber das ist bei den Kindern zweitrangig. Hauptsache der Apfel ist knackig und schmeckt.

Schulapfelprogramm in Neulußheim: Vom Erzeuger direkt geliefert

Die beiden Hausmeister der Schule, Bernd Brenner und Harry Wetzlar, holen einmal die Woche die Äpfel vom Obsthof ab und geben sie an die jeweiligen Lehrkräfte zur Verteilung. Aber nur durch zahlreiche Spenden kann dieses Projekt am Leben erhalten werden, so Dagmar Engelhardt und Renate Hettwer. Örtliche Geschäfte, Sparkasse, Verbände und Vereine haben sich in den neun Jahren bisher schon beteiligt. Damit auch eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden kann, kann das Spendengeld über die Gemeinde Neulußheim eingezahlt werden, sodass alles seine Richtigkeit hat.

Auch Privatpersonen und hier besonders der Neulußheimer Rolf Heidemann, haben sich seit neun Jahren mit Spenden eingebracht. Heidemann ist ein Spender, der maßgeblich dazu beiträgt, dass das Apfelprogramm immer noch durchgeführt werden kann. Auf ihn ist Verlass, wenn es am Ende des Geldes für die Äpfel mal knapp wird. Er hilft ganz bescheiden im Hintergrund und ist von diesem Projekt überzeugt und begeistert.

Aber auch der Awo-Ortsverein mit Renate Schöner an der Spitze und der VdK-Vorstand mit dem zweiten Vorsitzenden Erich Brenzinger und seiner Frau Ursel stehen seit Jahren finanziell hinter dem Projekt. Gerade in dieser Zeit der Krisen und Preissteigerungen ist dieses Projekt äußerst sinnvoll, so die Spender einhellig.

Schulapfelprogramm in Neulußheim: Spenden überreicht

Bei einem kleinen Fototermin in der Lußhardtschule mit den Spendern, der Klasse 2c und ihrer Lehrerin Stefanie Friedrich wurden symbolisch mit Apfelkörben die insgesamt 1600 Euro Spenden übergeben, die überwiesen wurden.

Dagmar Engelhardt und Renate Hettwer freuten sich über die lobenden und anerkennenden Worte von Rektorin Christiane Harz für das Schulapfelprojekt und dankten ihrerseits den anwesenden Spendern. Das Projekt sei gelebte Verbundenheit zu den Jüngsten der Gemeinde.

Eine kleine Überraschung in Form eines Apfelkörbchens hatten die Initiatorinnen für die Hausmeister mitgebracht, die für den wöchentlichen Transport der Äpfel sorgen und sicher auch Freude an einem knackigen Apfel haben.