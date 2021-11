Die Anschaffung von Luftfiltern in Schulen ist wohl in vielen Kommunen ein Thema. So auch im Neulußheimer Gemeinderat, bei dem eine Mutter sich bei den Besucheranfragen nach einer möglichen Investition an der Lußhardtschule erkundigte. Ob es einen Anstoß vom Elternbeirat bräuchte, um solche Geräte anzuschaffen, wollte sie von Bürgermeister Gunther Hoffmann wissen.

Dieser erklärte, dass

...