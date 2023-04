Geschichten über Mozart begeistern Neulußheimer Senioren

Neulußheim. Würde Mozart, der am 27. Januar 1756 in Salzburg geboren wurde und 1791 mit nur 35 Jahren starb, in der heutigen Welt leben, so hätte er gewiss einmal den Weg nach Neulußheim gefunden. Neulußheim ist eine Gemeinde, in der Musik und Kultur eine große Rolle spielen. Sei es beim Frauenchor, dem Musikverein, dem erstklassigen Angebot im Kulturbahnhof oder bei den zum Teil hochklassigen Konzerten in der evangelischen Kirche.

Nun, der junge Wolfgang Amadeus Mozart verbrachte nach Aussagen von Andreas Sturm, der für den CDU-Ortsverband Neulußheim den Nachmittag für die „Aktiv im Alter“-Senioren gestaltete, im 18. Jahrhundert einige Zeit in Mannheim und Schwetzingen, wo er nicht nur bei vier Aufenthalten 176 Tage verbracht, sondern eine Reihe bedeutender Werke komponierte.

Geschichten über Mozart in Neulußheim: Unermüdlicher Briefschreiber

Mozart schrieb, beginnend im Jugendalter, während seines Lebens zahlreiche Briefe, die ein Kennenlernen seiner Persönlichkeit und seiner musikalischen Ansichten und Arbeitsweisen ermöglichen. Der wichtigste briefliche Korrespondenzpartner war Mozarts Vater Leopold Mozart. Leopold Mozart war mehr als der Vater des größten musikalischen Wunderkindes aller Zeiten. Johann Georg Leopold Mozart war ein deutscher Komponist zur Zeit der Vorklassik und Wiener Klassik. Auch an seine Cousine Maria, die er Bäsle nannte, schrieb er fast täglich mit zuweilen recht derber Ausdrucksweise.

Vor dem Vortrag gab es zwei Genüsse. Zum einen erfreuten sich die Senioren an den von den CDU-Frauen gebackenen Kuchen sowie einer Mozartkugel und zum anderen war es ein Genuss und eine Freude, dem erst fünfjährigen Anselm Inselmann aus Ketsch am Flügel zu lauschen, der aus Werken von Johann Sebastian Bach, das C-Dur Präludium aus WTK Band I und von W. A. Mozart das Menuett F-Dur und Menuett C-Dur spielte. Ein noch junges Talent, von dem man sicher noch viel hören wird.

Konzertpianistin Tatjana Worm-Sawosskaja, die die erste bundesweit private Einrichtung für begabte Kinder und Jugendliche leitet, gab einen kurzen Einblick, wie Anselms Talent gefördert wird. Ihr Unterrichtskonzept, zweimal wöchentlich Klavierunterricht und einmal wöchentlich Gehörbildung. Für Anselm war es eine Premiere, vor einem so großen Publikum, an einem ihm unbekannten Flügel, zu spielen. Öffentlich hören wird man ihn nämlich erst im Herbst. Es war mucksmäuschenstill, als der herzallerliebst anzuschauende Anselm die ersten Töne anschlug. Konzentriert fand er schnell Sicherheit im Spiel und stellte sein Können unter Beweis. Und das er bereits eine erstklassige Verbeugung beherrscht, erfreute die Senioren ganz besonders.

Geschichten über Mozart: Auf dem Weg nach Bruchsal in Neulußheim vorbeigeschaut?

War nun Mozart in Neulußheim? Das wäre durchaus möglich gewesen, so Andreas Sturm. Vielleicht auf dem Weg zur Residenz nach Bruchsal? Belegt seit aber, das Mozart in Schwetzingen im Gasthaus „Zum Roten Haus“ logierte und sich in der Sommerresidenz von Carl Theodor wohlfühlte und Schwetzingen begeisterte.

Mozart war insgesamt über zehn Jahre, beinahe ein Drittel seines Lebens auf Reisen, die ihn in zehn Länder des heutigen Europas führten. Allein schon die Fahrten per Kutsche mit seinem Reiseklavier waren zur damaligen Zeit eine Herausforderung. 5000 Gulden verdiente er, was heute 150 000 Euro entspricht. Reich wurde er nie, oft war er chronisch bankrott. 626 Kompositionen verfasste er, im Alter von zwölf Jahren drei Opern und sechs Symphonien. Die Hochzeit des Figaro, Don Giovanni und Die Zauberflöte zeigen heute noch seine Genialität.

Mannheim aber war für ihn eine besondere Stadt, die er viermal, zwischen 1777 und 1790, als Dirigent besuchte und wo er insgesamt 176 Tage verbrachte. Hier begegnete er seiner ersten großen und unglücklichen Liebe der damals 16-jährigen Sängerin Aloysia Weber. Ihre Schwester Konstanze wurde später in Wien seine Frau, die ihn nach seinem Tod 40 Jahre überlebte und sich um sein Nachwirken bemühte.

Geschichten über Mozart in Neulußheim: Kette von Enttäuschungen

Obwohl Mannheim für ihn eine Kette von Enttäuschungen und begrabenen Hoffnungen war, als er keine Festanstellung von Kurfürst Carl Theodor bekam, wuchs er an ihnen als Künstler und Komponist und zukünftiges Genie. Er fühlte sich in Mannheim wohl und schrieb an seinen Vater „Wie ich Mannheim liebe, so liebt Mannheim auch mich“. Auch in Paris sollte sich ein bedeutender Erfolg nicht einstellen.

Heute findet man noch zahlreiche Spuren von ihm, wenn man durch Mannheim geht. Ob im Barockschloss, der Schlosskapelle, in der Jesuitenkirche oder im ehemaligen Palais Bretzenheim, wo er den vier Kindern der Mätresse von Carl Theodor, Gräfin von Heydeck, Klavierunterricht gab.

Und auch in Film, Musicals und als Porträt auf Österreicher Ein-Euro-Münzen findet man heute noch Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart, der neben Johann Sebastian Bach und Ludwig van Beethoven eindeutig zu den größten Komponisten der Zeitgeschichte gehört.

Seine vielen Briefe dokumentieren seine Lebenseinstellung und seine musikalischen Werke sind heute Grundlagen verschiedener Mozart-Biographien und Abhandlungen.