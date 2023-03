Hauptversammlung bei der Wählervereinigung "Wir für Neulußheim"

Neulußheim. Im fünften Jahr des Bestehens trafen sich die Mitglieder der Wählervereinigung Wir für Neulußheim (WfN) zu einer harmonisch verlaufenen Hauptversammlung. Vorsitzende Ingeborg Bamberg berichtete von einer positiven Entwicklung, die sich nicht nur in erfolgreichen Vereinsaktivitäten, sondern auch in einer steigenden Mitgliederzahl zeige.

In ihrer Funktion als Sprecherin der seit 2019 mit zwei Sitzen im Neulußheimer Gemeinderat vertretenen WfN-Fraktion erläuterte Bamberg im Rückblick die Schwerpunkte der Fraktionsarbeit. „Von Anfang an war es uns wichtig, die Bürger in die Entscheidungsprozesse des Gemeinderates mit einzubinden. Zwischenzeitlich sind die offenen Fraktionssitzungen gut besucht. Und dank des öffentlich zugänglichen Ratsinformationssystems können sich die an Kommunalpolitik Interessierten nicht nur selbst ein Bild machen, sondern geben auch mir bei den Treffen wertvolle Hinweise“, sieht Bamberg nur Vorteile in den offenen Sitzungen.

"Wir für Neulußheim" ist offen für die zusammenarbeit mit anderen Fraktionen

„Aber auch im Gemeinderat sind wir offen für die Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen. So gehen die vielen Bäume, die in den letzten Wochen im Ortsgebiet gepflanzt wurden, auf einen gemeinsamen Antrag mit den Grünen und der SPD zurück. Zum Glück für die jungen Bäume wurde unser Antrag, den Bauhof für die heißen Sommermonate mit einer Gießkraft zu verstärken, unkompliziert umgesetzt“, schloss Bamberg ihren Fraktionsbericht.

Auch außerhalb der Gemeinderatsarbeit sei der Verein aktiv: Neben der Blumenzwiebelaktion im Herbst habe der Verein beim Kinderferienspaß, dem Stadtradeln und beim Seniorenprogramm „Aktiv im Alter“ teilgenommen. Daneben engagierten sich die Vereinsmitglieder mit einem Muttertagstand und nicht zuletzt sei WfN erfolgreich beim Neulußheimer Weihnachtsmarkt vertreten gewesen. Als nächster Programmpunkt stehe am 25. März die Dreck-weg-Aktion an, zu der rechtzeitig eingeladen werde.

Die bei einer Jahreshauptversammlung obligatorischen organisatorischen Themen wurden zügig abgehandelt. Kassenwart Michael Bamberg berichtete über geordnete Finanzen, die Harald Herre und Laura Bamberg in ihrer Funktion als Kassenrevisoren uneingeschränkt bestätigten.

Veränderungen im Vorstandsteam von "Wir für Neulußheim"

Veränderungen gab es bei der anschließenden Neuwahl des Vorstandsteams, nachdem sich die bisherige zweite Vorsitzende, Gemeinderätin Claudia Piorr, nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Ingeborg Bamberg dankte ihrer Fraktionskollegin mit einem Blumenpräsent für ihre geleistete Arbeit.

Bei den anschließenden Neuwahlen kam es zu einer Neubesetzung von Ämtern in den Funktionen zweiter Vorsitzender und Beisitzer. Die restlichen Positionen blieben unverändert.

Als neuer zweiter Vorsitzender wurde Frank Keil gewählt, der bisher als Beisitzer fungierte. Der Kälteanlagenbauermeister und langjährige Unternehmer bereichert WfN durch seine Erfahrung. Für ihn ist es selbstverständlich, Vorhaben nicht nur zu Ende zu denken, sondern auch effizient umzusetzen.

Neu als Beisitzer fungiert künftig Albert Müller. Dem Berufssoldat und Vater eines Schulkindes ist es wichtig, dass sich auch Radler, Kinder und ältere Menschen sicher und mit ausreichend Platz in den Ortsstraßen bewegen können. Hier sieht er in Neulußheim noch Optimierungsbedarf. ib