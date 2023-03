In Neulußheim den noch jungen Staat Kosovo kennenlernen

Neulußheim. Shqipe Gara-Berisha ist in der Gemeinde keine Unbekannte. Schon öfter war sie mit Schülern der albanischen Schule „Dituria“ aus Heidelberg, deren Leiterin sie ist, in der Aula der Lußhardtschule zu Gast und hat den Menschen den Kosovo vorgestellt.

Ein noch junger Staat auf der europäischen Landkarte – in diesem Jahr feiert er seinen 15. Geburtstag, was die Lehrerin mit ihren Schülern zum Anlass für eine bunte, informative Feier nutzte.

Viele Neulußheimer kommen zur Jubiläumsfeier der Staatsgründung Kosovos

Zahlreiche Gäste waren in die Aula der Lußhardtschule gekommen, um gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern die Staatsgründung 2008 zu feiern. Bis heute ist der Kosovo ein fragiles Gebilde, doch für die Schülerinnen und Schüler, die fest in ihrer albanischen Identität verwurzelt sind, ist er eine feste Größe, eng verbunden mit dem Nachbarland Albanien.

Ein Grußwort sprach an diesem Abend der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm und nach seiner Rede sowie der offiziellen Begrüßung war Raum für ein tolles Programm. Die Schülerinnen und Schüler, gekleidet in ihre traditionellen Trachten, führten Tänze vor, verlasen Gedichte und sangen für die zahlreichen Gäste Volkslieder aus ihrer Heimat.

Der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm (r.) hält eine Ansprache. © Gara-Berisha

Gara-Berisha war anschließend voll des Lobes für ihre Schüler. Und deren Eltern, die mit zum Programm beitrugen. An vier Samstagen sei der Abend einstudiert worden, lobte sie das Engagement der Kinder, die an ihrer albanischen Schule mehrsprachig unterrichtet werden. Was für die Pädagogin auf jeden Fall von Vorteil ist, je größer der Wortschatz, egal, in welcher Sprache, umso leichter falle der Wechsel von der Mutter- zur Fremdsprache.

Damit war ein Schlussstrich unter den offiziellen Teil gezogen, nun richtet sich die Aufmerksamkeit der rund 100 Gäste, der Eltern und Schüler auf das reichhaltige Buffet. Bei traditionellen Gerichten, Blätterteigrollen, Pite, der Teigspeise Fli und süßem Trilege, klang der Abend gemütlich aus und bis in die Nacht hinein wurde gesungen und gelacht. sgb