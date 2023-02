Kinderfasching in der Hardthalle Neulußheim: Polonaise folgt auf Polonaise

Neulußheim. Förmlich „überwältigt“ von den vielen, vielen kostümierten Kindern und deren Eltern wurde der Kinder- und Jugendtreff Point zusammen mit dem Trägerverein VkKJ, dem „Verein für kommunale Kinder- und Jugendarbeit“ in diesem Jahr. Knapp 300 Besucher hatten Lust, wieder Kinderfasching zu feiern und riesigen Nachholbedarf. Man hat die zwei Jahre „Fasnachts-pause“ sichtlich bemerkt.

Da die ehrenamtlichen Helfer noch Tische und Stühle anbauen mussten, kam es zu einer leichten Zeitverzögerung. Point-Leiterin Yvonne Diehm eröffnete den Neulußheimer Kinderfasching und begrüßte die kleinen und großen Gäste, die sich in einer bunten Farbenpracht von tollen Kostümen darstellten.

Kinderfasching in der Hardthalle Neulußheim: Am Ende hieß es ausverkauft

Begonnen wurde mit einem Aufwärmtraining zu Hits von Volker Rosin wie dem „Kika-Tanzalarm“; „Sportinator“ und „Theo, Theo“, wobei es dann im Anschluss überging zu einer Polonaise und natürlich durfte eine Runde Stopptanz nicht fehlen. Hier waren die Kinder eifrig dabei, „einzufrieren“ oder bei der zweiten Runde sich auf den Popo fallen zu lassen.

Für das leibliche Wohl sorgte der VkKJ mit Hotdogs, Kaffee und Kuchen sowie Getränken. Auch hier waren sowohl die Kuchentheke bei Vorsitzender Christin Scheck als auch der Hotdog-Stand bei Mathias Burger nach der Veranstaltung restlos ausverkauft.

Nach einer kleinen Stärkung mit Hotdog oder Kuchen gab es als „Überraschungsgast“ den Besuch von „Clown Julchen“ mit ihren Zaubermäusen, die gute Stimmung verbreiteten und die mit ihrer Zauber- und Bauchredner-Show die kleinen Gäste glücklich machte.

Auch hier durfte das Fliegerlied und eine Polonaise nicht fehlen. Die kleinen und großen Gäste hatten eine Menge Spaß bei diesem Song und die Stimmung war auf dem Höhepunkt angelangt. Für die gute Musik sorgte das DJ- Team Alex Mansel, zweiter VkKJ-Vorsitzender, und Point-Besucher Akin Ucal.

Kinderfasching in der Hardthalle Neulußheim: Auftritt der Tanz-AG

Weiter ging es im Programm mit der Tanz-AG des Point. Hier hatten sich einige tanzbegeisterte Mädchen zusammen gefunden, die mit Point-Leiterin Diehm im Vorfeld einen Tanz einstudierten und beim Kinderfasching vorführen durften, was bei den Zuschauern sehr gut ankam.

Im Anschluss gab es einen Mitmach-Tanz zu dem Hit „Green, green grass“, den Diehm anleitete und alle Gäste zusammen mit den Mädchen von der Tanz-AG mittanzen konnten. Auch der Limbo- Dance erfreute sich großer Beliebtheit und alle Kinder nahmen die Herausforderung, unter der Limbostange drunter durchzutanzen, strahlend an. Als Abschluss gab es zu Nenas „99 Luftballons“ mehr als 99 Luftballons, die die Helfer von der Tribüne zu den Kindern herunterwarfen. Diese freuten sich riesig über die Ballons und schon wurde wild getanzt. Einige Kinder nahmen die Herausforderung an, mit einem anderen Kind Bauch an Bauch zu tanzen, den Ballon zwischen die Bäuche geklemmt. Dabei durfte der Ballon nicht herunterfallen. Genauso versuchten die Gäste, den Ballon Stirn an Stirn zu klemmen und weiterzutanzen, ohne den Ballon zu verlieren, was gar nicht so einfach war.

So ging auch dieses Jahr der Neulußheimer Kinderfasching zu Ende und zufriedene Kinder mit glücklichen Gesichtern machten sich auf den Heimweg mit ihren Eltern.