Missy Canis tritt bei strahlendem Sonnenschein in Neulußheim auf

Was für ein Comeback. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause, nach einigen voreiligen Nachrufen und der immer drängenderen Frage, wann es denn nun losgehe mit den Veranstaltungen, erhob sich der Kulturtreff Alter Bahnhof am Sonntag wie Phönix aus der Asche und bereitete seinen Gästen einen Frühschoppen, der ihnen den Rest des Tages ein Lächeln auf die Lippen und ein Wippen in die Füßen

...