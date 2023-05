Mitglieder aus Altlußheim bei Neulußheimer Awo aufgenommen

Neulußheim. Vorsitzende Renate Schöner freute sich in ihrer Begrüßung zur Hauptversammlung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Agnes Hermann, Gaby und Artur Pörsch, die sich ehrenamtlich schon seit einiger Zeit in die Arbeit der Awo einbringen, als Mitglieder begrüßen zu dürfen. Aus dem aufgelösten Altlußheimer Awo-Ortsverein werden Bürgermeister Uwe Grempels, Marcus Roth, Christoph Beil und Ute Gund, die es sich nehmen ließ an der Versammlung teilzunehmen, auf ihren Wunsch im Ortsverein Neulußheim weitergeführt, der jetzt aus 33 Mitgliedern besteht.

In ihrem Geschäftsbericht ging Renate Schöner auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. Größtes Engagement galt der Kleiderstube, die an 40 Samstagen, jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet war. Nachhaltigkeit und Wiederverwendung von Kleidung und Haushaltsgegenständen sei das Ziel der vielen engagierten Helferinnen und Helfer. Aus den Einnahmen wurden verschiedene soziale Einrichtungen unterstützt. Neu organisiert wurde die Annahme mittwochs von 16 bis 18 Uhr. So entstand ein verlässlicher Termin, sodass zahlreiche Anrufe vermieden werden können.

Der Vorstand Vorsitzende Renate Schöner, zweite Vorsitzende Uschi Weber, Kassiererin Sigrid Göbelt, Schriftführerin/Presse Renate Hettwer. Beisitzer Helga Bätz, Lisa Klever, Maria Schweitzer, Inge Sieber und Carmen Steiner. Kassenprüfer Renate Hettwer und Bernd Weber, Delegierte Renate Schöner. rhw

Die Geselligkeit in der Begegnungsstätte hat mit dem Bingospiel nach der Pandemie wieder an Fahrt aufgenommen. Die anschließende Kaffeerunde ist ein fester Bestandteil der bis zu 14 Teilnehmenden.

Wegen der hohen Inzidenz bei Kindern und Jugendlichen im vergangenen Sommer, konnte der Ferienspaß der Awo nicht stattfinden. Im Herbst wurde aber in der Begegnungsstätte Kerwe mit einer Modenschau gefeiert. Mit einer internen Weihnachtsfeier wurde das Jahr mit den Mitarbeitenden, dankbar für die gewachsene Freundschaft und das große ehrenamtliche Engagement, abgeschlossen.

Für die verstorbene Kassiererin Barbara Schwarz übernahm Vorstandsmitglied Renate Hettwer den Kassenbericht, den die Verstorbene noch vorbereitet hatte. Der Kassenbericht weist ein erfreuliches Ergebnis auf und ein Überschuss durch Spenden und Einnahmen konnte erzielt werden. Bernd Weber und Renate Hettwer hatten die Kasse im März geprüft und konnten deshalb der Versammlung eine Entlastung vorschlagen, die einstimmig erfolgt.

Wahlen zügig durchgeführt

Die anschließende Neuwahl erfolgte wegen der guten Vorbereitung zügig und mit einstimmigem Ergebnis und so war es der Vorsitzenden Renate Schöner unter Punkt Verschiedenes eine Freude Ehrungen vorzunehmen. Lisa Klever wurde von Renate Schöner als Kämpferin in Sachen Krankheit bezeichnet. Sie lasse es sich seit 15 Jahren nicht nehmen, für ihre Awo da zu sein. Sei es ehemals in der Kleiderstube, mit ihren Festen im Wintergarten und jetzt beim Bingospiel, wo ihre Kuchen und Torten das Spiel versüßen. Urkunde, Gutschein und eine Portion Spargel sowie ein großer Applaus der zahlreich Anwesenden waren Zeichen des Dankes für die allseits beliebte Lisa Klever.

Mit einer kleinen Vorausschau auf die nächsten Aktivitäten und einem Dank an die zweite Vorsitzende Uschi Weber und ihren Mann sowie an für die Pressearbeit zuständige Renate Hettwer, die mitteilte, dass die Awo nun eine eigene Internetseite hat, schloss die alte und neue Vorsitzende Renate Schöner die Jahreshauptversammlung und lud zu geselligem Beisammensein und einem Vesper ein.