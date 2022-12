Politische Bildung startet früh

Neulußheim. Anlässlich des Tages der Freien Schulen besuchte Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter der Grünen, die Markusschule. Die wissbegierigen Kinder der vierten Klasse hatten sich mit ihrem Lehrer Daniel Ehmer auf den Besuch des Abgeordneten vorbereitet.

Im Fach Sachunterricht wird gerade das Thema „Baden-Württemberg“ durchgenommen. Daher wollten die Schüler zu Beginn von Baumann wissen, ob er als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Schwetzingen genau so viel über das Bundesland weiß wie sie. Ohne zu zögern, beantwortete er unter anderem die Fragen nach dem höchsten Berg sowie dem baden-württembergischen Nationalgericht.

Auch mit aktuellen Themen wie der Energiekrise beschäftigen sich die Schüler. Sie berichteten Baumann, wie in der Schule Strom gespart wird, und wollten wissen, was der Abgeordnete zum Energiesparen beiträgt. „Die Heizung wird sowohl bei uns zu Hause als auch im Ministerium und dem Landtag heruntergedreht. Nach Stuttgart fahre ich mit dem Zug. Das geht meist schneller als mit dem Auto und ist auch für die Umwelt besser“, erklärte Baumann. Ansonsten fahre er viel mit dem Fahrrad.

„Ich finde es toll, dass die Kinder bereits in der vierten Klasse an aktuelle Themen und politische Bildung herangeführt werden“, so der Abgeordnete Baumann. zg