Gemeinderat Tempo 30 in Neulußheim: Ruhiger und sicherer

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Mit großer Mehrheit stimmte der Rat am Donnerstagabend für die Einführung von Tempo 30 in der Nord-Süd-Achse, in der Hockenheimer und Waghäuseler Straße.