Am Samstagfrüh um 6 Uhr geht es wieder los – und die Rückkehr ist am Abend für 21 Uhr geplant. Diesmal ist das Ziel die kleine Gemeinde Mayschoß im Ahrtal. 16 Helfer treffen sich vor der Mehrzweckhalle in Plankstadt, um die insgesamt 31. Fahrt der Ahrschipper seit der Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 an der Ahr und in der Eifel zu bestreiten. Für die Frauen und Männer

