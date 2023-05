Auch Mobilität im Fokus

Oftersheim. Martin Hirning ist Klimaschutzmanager im Oftersheimer Rathaus und arbeitet daran, den Klimaschutz vor Ort voranzutreiben. Einige Infoveranstaltungen hat er dazu bereits abgehalten, in denen er Interessierten Tipps für die persönliche Energiewende gibt, sprich wie sie nicht nur Kosten sparen können, sondern gleichzeitig auch etwas Gutes für die Umwelt tun. Zudem hat die Gemeinde im März mit Zustimmung des Gemeinderats ein neues Förderprogramm für private Klimaschutzmaßnahmen auf den Weg gebracht.

Zusätzlich ist jetzt das Klimaforum gestartet, worauf die Gemeinde in einer Pressemitteilung hinweist. Zu diesem nicht öffentlichen Forum waren 30 Bürger – 18 Männer und zwölf Frauen – eingeladen, die sich um die Teilnahme beworben hatten oder von der Gemeinde kontaktiert und im März ausgelost worden waren. Gemeinsam sollen sie Ideen für mehr Klimaschutz in Oftersheim entwickeln.

Workshop an drei Abenden

In diesem Forum wird an insgesamt drei Abenden wie in einem Workshop gearbeitet. Die Verwaltung hatte Anfang März zu Bewerbungen aufgerufen, laut einer Pressemitteilung zur Auslosung mit großer Resonanz. Zum Auftakt in der vergangenen Woche, an dem auch Bürgermeister Pascal Seidel teilnahm, hielt Martin Hirning ein Impulsreferat. Er präsentierte beispielsweise Fakten zu CO2-Emissionen oder klärte darüber auf, was vor Ort noch möglich sei, um Energie alternativ zu erzeugen. Im Anschluss konnten die beteiligten Bürger selbst Ideen diskutieren. Auf fünf Pinnwänden wurden diese Ideen dann unter fünf verschiedenen Kapiteln gesammelt: Wärme, Mobilität, Strom, Umwelt und Naturschutz (genauer gesagt ist Klimafolgenanpassung gemeint) und Konsum.

Beim nächsten Workshop werden sich die Oftersheimer Bürger dann in fünf Gruppen mit diesen Themen gezielt beschäftigen und Maßnahmen erarbeiten. Denn, so Martin Hirning, das Ziel sei, von der Theorie zur Praxis Möglichkeiten zu entwickeln, die in Oftersheim umgesetzt werden können. Die Zeit dränge, das Ziel sei Klimaneutralität bis 2040. Und das gehe am besten, wenn alle Bürger sich auch direkt daran beteiligen. zg/lh