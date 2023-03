Bands garantieren in Oftersheim volle Hütte

Oftersheim. Endlich wieder ein Auftritt im Jugendzentrum (Juz)! Nach dem letzten Konzert anlässlich des 40-jährigen Bestehens kann sich diesen Freitag auf die „German Pop Punk Wave“ gefreut werden. Musikalische Klänge gibt es von den Bands „Trip to Paradise“, „Chris Blackburger“ und „Grandma’s Boys“ auf die Ohren. Letztere sind erstmals dabei, der Rest der regional ansässigen Jungs waren bereits zuvor Gast im Juz. Der letzte Auftritt von „Chris Blackburger“ ist anderthalb Jahre her, „Trip to Paradise“ war vor drei Jahren das letzte Mal dabei – Zeit, dies zu ändern!

Teilweise sind die Mitglieder der Bands aber schon seit 20 Jahren im Juz bekannt, haben als Zehn- bis Vierzehnjährige dort in Kinderbands gespielt und ihr musikalisches Können bewiesen. „Und sie sind nur besser geworden“, lacht Sebastian Längerer, Leiter des Jugendzentrums. Inzwischen sind die Musiker schätzungsweise zwischen Ende zwanzig und dreißig.

Längerer: „Das Gesamtpaket“

Fast ein Jahr lang wurde laut Längerer der Termin geplant. „Wir wollten das Gesamtpaket mit allen Bands“, berichtet er. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Jugendliche ab 14 Jahren können hier für fünf Euro ihr erstes Rockkonzert erleben. Das Juz freut sich ganz besonders auf die jungen Gäste. Ein Trend, der sich bei den letzten Konzerten abzeichnete – und die allesamt gut ankamen. „Es handelt sich um eine jugendgerechte Veranstaltung“, informiert Längerer, „eine Jugendbewegung, um Kultur zu erleben“. Wann genau welche Band spielt, wird kurzfristig ausgelost, damit die Besucher „über den Tellerrand schauen“ und so auch in den Genuss von ihnen eventuell noch unbekannter Künstler kommen. Ein Auftritt wird zwischen 45 und 60 Minuten dauern, nach einem kurzen Umbau geht’s dann weiter. Das Konzert endet gegen 23.30 Uhr.

Im Innenhof des Jugendzentrums wird es außerdem einen „Frischluftbereich“ geben, der genügend Raum für Gespräche und neue Kontakte bildet. Selbstverständlich werden auch Getränke ausgeschenkt. Das Juz hofft auf eine volle Hütte, die die Bands laut „Seb“ Längerer aber allemal garantieren. Beim letzten Konzert von „Trip to Paradise“ kamen etwa 100 Besucher. Die Bands werden am Abend mit neuen Songs und Aufnahmen punkten. Besonders gefreut werden kann sich auch auf die „Grandma’s Boys“, die erstmalig mit dabei sind.