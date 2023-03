Band "GO" feiert CD-Release-Party im "Blauen Loch" in Schwetzingen

Schwetzingen. „GO“ nennt sich eine seit sechs Jahren bestehende Rockband aus der Region, die sich die Renaissance der großen Grunge-Zeit auf die Fahne geschrieben haben. Jetzt haben die vier Musiker ihr Debütalbum „Listen“ mit ausschließlich eigenen Songs herausgebracht. Die Release-Party findet an diesem Samstag, 4. März, 20 Uhr, im Schwetzinger Schlossgartenrestaurant „Blaues Loch“ statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Energie, Emotion und Groove verbinden sich zu einem musikalischen Erlebnis der Extraklasse. Treibende Beats treffen auf berstende Gitarren, die sich in eingängigen Gesangsmelodien wiederfinden“, so heißt es in einer Pressemitteilung. Stilistische Vergleiche mit den Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam und Stone Temple Pilots oder Rage Against The Machine lassen sich durchaus ziehen. „Go“ besteht aus Sänger René „Reddl“ Klaus und Schlagzeuger Sebastian „Nirres“ Nirmaier aus Hockenheim, Torsten „Tor“ Krieling aus Schwetzingen und dem aus Oftersheim stammenden Christoph M. Maier-Stahl (alias „Crazy Guitar Maier“), der in Mannheim lebt, wo sich auch der Proberaum des Quartetts befindet.

„Listen“ wurde komplett in Eigenregie komponiert, eingespielt und produziert. Gemastert wurde es dann beim Ketscher Label Xelamusic, über das es auch verlegt wird. Seit November ist es auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu finden. Zudem wurden 200 CDs gepresst und handsigniert, die bei der Release-Party im „Blauen Loch“ verkauft werden.