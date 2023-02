Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Vor dem „German Pop Punk Wave“ "Grandma's Boys" in Oftersheim: „Klar, die Hütte muss brennen!“

„German Pop Punk Wave“ rockt am 3. März im Jugendzentrum Oftersheim. Mit dabei: „Grandma’s Boys“. Dennis Jakob erzählt nicht nur von den Wurzeln der Band, sondern auch, was diese in Oftersheim und darüber hinaus plant.