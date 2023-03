Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Leseranfrage Das Dietzengässel in Oftersheim: Durchfahrt wird zum Problem

Ein Leser wendet sich mit einem Problem an unsere Zeitung: Im Dietzengässel in Oftersheim fahren Autos - zu viele, wie der Anwohner findet. Die Verwaltung klärt über Lösungen auf, damit in der Anliegerstraße auch eine solche bleibt.