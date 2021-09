Erste Reinigungsfilter sind in Oftersheim in Betrieb

Schwetzingen Hinsetzen und plaudern bei "Schwätzbänkle" in Schwetzingen erwünscht

Sonntag, 11 Uhr, Kleine Planken in Schwetzingen. Stimmengewirr ist hier dank der Cafés keine Seltenheit, doch dieses Mal gesellte sich ein weiterer Treffpunkt hinzu: das Schwätzbänkle. Die hölzerne Bank steht schon länger an diesem Platz unter dem schattenspendenden Baum. Sie ist auch gerne angenommener Rastplatz vieler Schwetzinger und Gäste der Stadt. Mal sitzen sie hier allein, mal als Gruppe oder Familie. Am Sonntag trafen dort wildfremde Menschen und kamen spontan in die tollsten Gespräche. Angeregt wurde die Aktion durch die Schilder, die die Bank als Treffplatz für Menschen ausweist, die – nicht nur Corona-bedingt – einsam sind, wenig rauskommen, keine direkten Ansprechpartner haben. Nicole Blem vom städtischen Generationenbüro kennt viele, denen es so geht, und findet die Bankidee klasse: „Hier gab es früher schon eine Rundbank um einen Baum direkt vorm Eisladen, der an der Ecke war und vor etwa 25 Jahren in die Dreikönigstraße umgezogen ist“, erzählte sie, dass das auch damals ein Ort der Zusammenkunft und Kommunikation gewesen ist. „Man stand fürs Eis an, noch ohne zwei Meter Abstand“, erinnerte sich auch Elisabeth Sauer noch gut an die Gelateria an dieser Stelle. Die Vorsitzende des Kreisseniorenbeirats war gekommen, weil dieser die Idee mit der Bank zum Schw(e)ätze aufgegriffen hat. Sie wird landesweit umgesetzt. Gäste in Plauderlaune {element} Früher gab es in Gemeinden immer einen Platz mit Sitzgelegenheiten, „da kam immer jemand dazu, den man kannte oder auch nicht, dann wurde einfach über Gott und die Welt gesprochen“, weiß Blem, dass die Älteren der Stadt meist nur noch die mehr oder weniger großen Wehwehchen als Themen haben, sich mit neuen Menschen jedoch auch andere Themen ergeben können, die den Alltag für Senioren bereichern. {furtherread} Völlig ungeplant hatte Nadine Christ aus Mainz auf der Bank Platz genommen und kam mit den Organisatorinnen ins Gespräch. Schon um 10 Uhr saß sie da unterm Blätterdach und sinnierte über die Tage in Schwetzingen nach, die sie mit ihrem Partner gerade erlebte. Anlässlich der Classic-Gala im Schlossgarten, wo der Lebensgefährte zur Jury zählte, waren beide hier. „Es begann holprig“, erzählte sie und lachte herzlich, denn sie konnte wegen eines fehlenden Zimmers erst einen Tag nach ihrem Mann anreisen, „dann aber in ein Zimmer mit Dachterrasse, die wir mit einer guten Flasche Wein, zwei Gläsern, die wir organisiert haben, und einer Kerze aus der Dekoration nutzten und viele Sternschnuppen gesehen haben“, schilderte sie Romantik pur und den dann guten Stern, unter dem das Wochenende noch stand. Dazu summierte sich auf der Positivseite nun das „Schwätzbänkle“, über das sich die Mainzer freuten. Ganz Frohnatur und bereits sozial in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt engagiert saugte Nadine Christ den Impuls mit der „Babbelbank“ geradezu auf: „Das werde ich zu uns kopieren“, sagte sie und sprudelte ganz nebenbei noch mit mehreren kleinen Anekdoten aus ihrem Leben raus, die sich als Multiplikatoren der Unterhaltungen herausstellten. Schon hatte die Aktion ihren Sinn erfüllt. Den sieht Gisela Wagner für sich selbst auch: „Ich bin viel allein. Nicole Blem hat mir von der Bank und der Sonntagsaktion erzählt. Ich finde es toll, hier zu sein, zuzuhören, mitzureden.“ Von einer Seite gab es in der Sekunde einen Buchtipp: „Das Porzellan war so nervös“ von Wolfgang Ebert. Das stellte Jürgen Schubert vom Kreisseniorenbeirat in die Runde vor. Da ging es im Gespräch ums Wetter, dort um Angebote für Gymnastik und um die gute Idee, doch beim Bäcker in der Nähe einen Kaffee zu holen. OB als Schirmherr Elisabeth Sauer hatte eine Kiste Wasser mit und schenkte aus, was die Kehlen ölte und für noch mehr Plauderei auf den Planken sorgte. Die Vorsitzende des Kreisseniorenbeirats freute sich über „Sitz- und Schwätzgäste“ bis in den späten Sonntagnachmittag: „Die Aktion ist prima angenommen worden“, dankte sie allen Gästen und Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, der sich als Schirmherr bereiterklärt hatte, die Aktion zu begleiten. Vielleicht ist diese ja ein Impuls für weitere unverbindliche Treffpunkte in der Stadt.

