Es bleibt bei drei Bewerbern

Oftersheim. „Es ist nichts mehr bei uns an Bewerbungen eingegangen“, sagte Wahlleiter Jens Volpp, nachdem er am Montag um 18 Uhr den letzten Kontrollgang zum Rathausbriefkasten ordnungsgemäß erledigt hatte. Somit bleibt es bei den drei Bewerbern Jens Geiß, Pascal Seidel und Samuel Speitelsbach.

Am Dienstag, 23. August, wird es ab 18 Uhr spannend. Dann nämlich wird über die Zulassung der drei genannten Bewerber entschieden. Unter dem Vorsitz von Helmut Baust wird der ehemalige Bürgermeister den sechsköpfigen Gemeindewahlausschuss verpflichten und die Bewerber noch einmal ganz kurz vorstellen. Baust selbst sowie die fünf ordentlichen Mitglieder der Fraktionen, Professor Jens Wagenblast (CDU), Jens Rüttinger (SPD), Dr. Martin Wilms (Grüne) und Peter Pristl (FDP) sprechen sich entweder für eine Zulassung oder Ablehnung der Bewerber aus. So schreibt es das Gemeindewahlrecht vor.

Da es eine öffentliche Sitzung ist, dürfen Bürger, Rathausmitarbeiter und selbstverständlich auch die Kandidaten anwesend sein. Geiß und Seidel haben unserer Zeitung gegenüber signalisiert, dass sie beabsichtigen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Generell ist es so, dass sich Wahlleiter Jens Volpp, Wahlausschussvorsitzender Helmut Baust sowie der erste Bürgermeisterstellvertreter Michael Seidling in allen wesentlichen Punkten permanent abstimmen. Angesichts der nachweislichen Erfahrung, die alle drei an den Tag legen, ist mit einem reibungslosen Verlauf dieser Bürgermeisterwahl zu rechnen. jog