Fließender Übergang im Oftersheimer Rathaus

Oftersheim. Der Wechsel des obersten Dienstherrn im Rathaus steht unmittelbar bevor – und so viel steht fest: Es wird einen fließenden Übergang geben. Wie die Oftersheimer Gemeindeverwaltung kommuniziert, haben sich der scheidende Bürgermeister Jens Geiß (47) und dessen Nachfolger Pascal Seidel (39) wiederholt zusammengesetzt, um wichtige Themen für die Amtsübergabe zu besprechen, so auch erneut in dieser Woche.

„Ich habe immer betont, dass ich Pascal zur Verfügung stehen und ihn in die Amtsgeschäfte einführen werde“, sagt Jens Geiß dieser Zeitung. Geiß möchte bis Ende des Monats noch zwei Termine wahrnehmen, doch bei der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 25. Oktober, um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses wird er definitiv nicht dabei sein. Bürgermeisterstellvertreter Michael Seidling werde vielmehr die öffentliche Sitzung leiten.

Der scheidende Ordnungsamtsleiter der Stadt Schwetzingen, Pascal Seidel, ist froh und dankbar für die kooperative Haltung von Geiß. „Das hilft mir gerade in der Anfangszeit“, konstatiert Seidel, der seinerseits das Amt als „große Herausforderung“ betrachtet und bald seinen Wahlkampfslogan „Gemeinsam – nachhaltig – gestalten“ im politischen Alltag mit vereinten Kräften realisieren möchte.

Die Amtszeit von Jens Geiß endet am 31. Oktober, ab 1. November wird sein Nachfolger Pascal Seidel die Amtsgeschäfte übernehmen.

Die offizielle Amtseinführung von Pascal Seidel wird im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung erfolgen. Der Termin ist am Dienstag, 15. November, also 14 Tage nach dem Startschuss.