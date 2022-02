Gehweg am Oftersheimer Rettungszentrum bleibt für Bürger tabu

Oftersheim. Zu Beginn des Jahres sorgte ein „Durchgang verboten“-Schild am Gehweg vor dem neuen Rettungszentrum für Verwirrung. Vor dem Rettungszentrum verläuft ein Gehweg, der jedoch nicht öffentlich nutzbar ist, denn offiziell handelt es sich auch bei dem Gehweg vor dem Rettungszentrum um Betriebsgelände. Und eben auf diese Tatsache macht das Verbotsschild aufmerksam, teilt die Gemeinde mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der deutschen Rechtsprechung gilt, dass von einem Gebäude oder Grundstück keine Gefahr ausgehen darf. Im Fall des Rettungszentrums geht es um die Sicherheit von Nutzern des Gehwegs, die bei einer Ausfahrt der Feuerwehrfahrzeuge nicht gefährdet werden sollen. Die Fahrzeuge wiederum sollen bei einem Einsatz schnellstmöglich das Gelände verlassen können. „Bitte nutzen Sie den Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite“, so der Appell der Gemeindeverwaltung an die Passanten.

Sorgt für Irritationen und Verärgerung: ein Schild, das Fußgängern den Durchgang am neuen Rettungszentrum verbietet. © Lenhardt

Der Neubau des Zentrums und das dahinterstehende Konzept sind das Ergebnis mehrerer Sitzungen von Vertretern der Gemeindeverwaltung, der Feuerwehr, des DRK und des Architekturbüros Lengfeld & Wilisch aus Darmstadt.

Gemeinsame Nutzung

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ursprünglich war die Fertigstellung des neuen Gebäudes bis Ende 2020 geplant, zuletzt hatten Brandschutzvorgaben den Einzug der Einsatzkräfte in das Zentrum herausgezögert.

Die Grundfläche des Neubaus nimmt über 2100 Quadratmeter auf dem exakt 4413 Quadratmeter großen Grundstück ein. Die Gesamtnutzfläche beträgt 1550 Quadratmeter. Das moderne Gebäudekonzept trennt dabei die Bereiche der Feuerwehr und des DRK, ermöglicht aber auch eine gemeinsame Nutzung in dem Bereich der Schulungsräume im Obergeschoss.