Rettungszentrum: Oftersheimer Feuerwehr zieht mit Blaulicht ins neue Domizil

Oftersheim. Die Freiwillige Feuerwehr zieht aktuell ins neue Domizil in die Eichendorffstraße 34. Das kündigte Bürgermeister Jens Geiß in der Gemeinderatsitzung an. Am Samstag, 26., oder Sonntag, 27. Februar, ist ein Blaulichtumzug geplant. Außerdem soll im neuen Rettungszentrum auch eine Impfaktion ausgerichtet werden. Das Deutsche Rote Kreuz empfängt Interessierte am Samstag, 12. Februar, von 10 bis 16 Uhr.

Bei den Anfragen erkundigte Annette Dietl-Faude (CDU) sich nach der Wasserqualität in der Roland-Seidel-Halle – ehemalige Kurpfalzhalle. Bürgermeister Geiß sagte, in der vergangenen Woche habe es eine Wasserentnahme gegeben, auf das Ergebnis warte man noch. Es habe technische Probleme gegeben, die jedoch behoben worden seien. Die Leitungen seien mehrfach gespült. Es sei davon auszugehen, dass die Werte wieder im Normalbereich liegen.

Kaufvertrag wird geprüft

Michael Seidling (FWV) fragte nach dem Stand des Grundstücksverkaufs an der Scheffelstraße und nach einem Infotermin bezüglich der Schwetzinger Höfe. Bürgermeister Geiß antwortete, dass ein Notar einen Kaufvertragsentwurf vorgelegt habe, der derzeit geprüft werde. Bezüglich der Schwetzinger Höfe sei er nicht von einem Infotermin ausgegangen. Wenn der Gemeinderat dies aber wünsche, könne man einen Termin anfragen.

Karlheinz Urschel (FWV) erkundigte sich, ob es möglich sei, einen Wertzeichenautomat von Seiten der Post aufstellen zu lassen. Bürgermeister Geiß versprach, nachzufragen. Simone Rehberger (Grüne) gab die Anfrage einer Bürgerin weiter, die sich beschwerte, dass trotz Einrichtung von Tempo 30 die Autos auf Höhe der Lindenstraße viel zu schnell unterwegs seien. Beim Ordnungsamt habe sie einen Blitzer angefragt. Außerdem bemängelte die Bürgerin die fehlende Begrünung im Winter auf der Verkehrsinsel. Bürgermeister Geiß sagte, der Verwaltungsausschuss sei informiert, man habe eine Firma kontaktiert, die Geschwindigkeitsmessungen würden wieder aufgenommen, Termine seien vereinbart. Die Frage der Bepflanzung werde er weitergeben.

Prof. Dr. Dr. Jens Wagenblast (CDU) wies darauf hin, dass offenbar ein Element am Schutzzaun zu den Bahngleisen in Nord-West fehle, eine Lücke sei entstanden. Das Bauamt wird dem Hinweis nachgehen.

Jens Rüttinger (SPD) stimmte der Auffassung von Bürgermeister Geiß zu, dass ein Infotermin mit Schwetzinger Beteiligung seinerzeit als wenig zielführend angesehen wurde. Er zeigte sich aber auch irritiert, dass bei den Schwetzinger Höfen weitergebaut werde, obwohl die Gemeinde Oftersheim Einwände erhoben habe, er bat darum, nach dem Sachstand zu fragen.

Jens Rüttinger sagte weiterhin, dass an der Bushaltestelle Gewerbepark Hardtwald regelmäßig Busse vor der Einfahrt einer Firma hielten. Bürgermeister Geiß sagte, dass es Gespräche mit dem VRN gegeben habe, der in Aussicht gestellt habe, dass die Busfahrer ihre Pause in Schwetzingen am Bahnhof machen könnten. Außerdem beklagte er, dass die Firma, die auf dem Friedhof Gräber ausbaggere, die Wege verschmutze. Bürgermeister Geiß antwortete, dass man schon mehrfach Gespräche mit der Firma geführt habe, die leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht hätten, weswegen jetzt überlegt werde, sich von der Firma zu trennen.

Messgerät ist fehlerhaft

Silke Seidemann (FWV) fragte, ob das gemeindeeigene Tempomessgerät nicht eingesetzt werden könne. Bürgermeister Geiß erinnerte, dass die Firma kein Update liefere für die Benutzung. Eine Studie habe Fehlmessungen beanstandet. Deshalb könnten Messungen vor Gericht angefochten werden. Bei der Anschaffung habe die Verwaltung darauf hingewiesen, dass dieser Fall eintreten könne – auch wenn seinerzeit das Gerät noch das Zuverlässigste am Markt gewesen sei. Silke Seidemann wollte außerdem wissen, wie es um die Benutzungsordnung für das Rettungszentrum stehe. Bürgermeister Geiß antwortete, dass man im Gespräch mit der Feuerwehr sei.

Annette Dietl-Faude (CDU) gab die Information von Anwohnern der Mannheimer Straße über der Bahn weiter. Linienbusse würden hier regelmäßig über die Gehwege ausweichen. Diese würden beschädigt, Fußgänger gefährdet. „Da brauchen wir ja nicht zu diskutieren, das geht nicht und das gebe ich weiter“, erklärte Geiß.

Nach dem Abschied von Roland Seidel heißt der neue Bürgermeister-Stellvertreter nun Michael Seidling. In geheimer Wahl wurde er mehrheitlich (15 Dafür-Stimmen) dafür bestimmt. Die FWV-Fraktion hatte ihn vorgeschlagen. nina/zg

