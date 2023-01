Geothermie: Messtrupps sind von 6 bis 22 Uhr unterwegs

Oftersheim. Viele Bürger haben nicht wirklich gewusst, was in Sachen 3D-Seismik tatsächlich passiert. Wir haben bei der Geohardt GmbH nachgehakt. In welchen Zeiträumen sind die Vibro-Trucks unterwegs? „Die Messtrupps arbeiten grundsätzlich von 6 bis 22 Uhr“, antwortet Sebastian Ackermann, Leiter Kommunikation der MVV Energie AG. Die jeweiligen Kommunen und Träger öffentlicher Belange würden freilich auch Auflagen machen, „teilweise gebietsscharf, teilweise straßenscharf“. In Wäldern und auf Hauptverkehrsstraßen gebe es zudem zeitliche Restriktionen.

Die genauen Routen könnten nicht öffentlich kommuniziert werden, da sie erst kurz vor der Messung eingemessen würden. Eine Karte zu den Messfortschritten wird auf der Homepage ständig aktualisiert. Messungen finden innerorts und außerorts statt. „Der Ablauf ist immer identisch“, so Ackermann, „die Trucks fahren einen Vibrationspunkt an, vibrieren dort mehrfach und fahren dann 40 Meter zum nächsten Punkt.“

Es seien bisher sehr gut in den Straßen Flyer ausgegeben worden. Ackermann: „Mehrere zehntausend Flyer werden am Ende verteilt sein.“ Ansonsten verweist der Kommunikationsexperte auf die Homepage (Hotline und E-Mail). Kontaktdaten von Geohardt stünden auf dem Flyer sowie an den Anhängern, die an Geophonen angebracht sind.