Günter Mittmann ist seit 50 Jahren Übungsleiter beim TSV Oftersheim

Oftersheim. Mit vielen bewährten Kräften, aber auch mit einigen neuen Gesichtern an der Vereinsspitze geht der TSV 1895 Oftersheim in die Zukunft, wie der Verein in einer Pressemitteilung schreibt. Bei der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder kürzlich einen neuen zehnköpfigen Vorstand. Die Sorge bezüglich der Nachbesetzung dürfte mit dazu beigetragen haben, dass das Nebenzimmer des TSV-Clubhauses voll besetzt war. Letztlich war es dem geschäftsführenden Vorstand um Dr. Markus Lauff (kleines Bild) gelungen, rechtzeitig genügend Kandidaten für einen funktionsfähigen Vorstand zu finden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Fehlende Hallenkapazität

Nachdem der Vorstandssprecher Stefan Lauff nicht anwesend sein konnte, übernahm sein Bruder Markus die Versammlungsleitung. Er fasste das vergangene Jahr nach den Corona-bedingten Einschränkungen zufrieden als „endlich wieder weitgehend normales Jahr“ zusammen. Der Verein zähle derzeit „sehr stabile, rund 2000 Mitglieder“. Die eher steigende Tendenz sei dem modernen Sportangebot, insbesondere auch aus dem Gesundheitssport, zu verdanken. Es trügen aber auch die erfolgreiche Verschmelzung des Ski-Clubs Oftersheim mit dem TSV, der positive Zuspruch der eSport-Abteilung sowie das verlässliche Sportangebot der anderen sieben Abteilungen dazu bei.

In einigen Trainingsgruppen bestehe weiteres Wachstumspotenzial, das aber leider aufgrund der in Oftersheim zu begrenzten Hallenkapazitäten nicht ausgeschöpft werden könne. Markus Lauff dankte den ehrenamtlichen Trainern und Helfern, die zu der positiven Entwicklung des Vereins beitragen und den reibungslosen Trainingsbetrieb möglich machen.

Der für die Finanzen zuständige Vorstand Klaus Donderer berichtete, dass der TSV gesund dastehe und Rücklagen für spezifische geplante Maßnahmen gebildet worden seien, um keine Kredite aufnehmen zu müssen. Lauff dankte Donderer sehr herzlich für die geleistete Arbeit. Er machte allen bewusst, dass diese nur mit viel persönlichem Engagement und unzähligen ehrenamtlichen Stunden zu leisten sei. Der TSV sei sehr froh darüber, dass Donderer ihn so viele Jahre außerordentlich kompetent unterstützt habe. Die Mitgliederversammlung erkannte das mit viel Applaus an. Achim Ritsert stellte anschließend für die Kassenprüfer eine ordnungsgemäße Kassenführung fest und empfahl der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstands, die ohne Gegenstimmen erfolgte.

Ausreichend Kandidaten

Für die anschließenden Vorstandswahlen zeigte sich Markus Lauff sehr erfreut, dass in letzter Minute noch ausreichend Kandidaten gefunden werden konnten. In Hinblick auf die Wahlen erklärte Markus Lauff, dass die Versammlung die Vorstandsmitglieder laut Satzung noch ohne Festlegung ihrer Aufgabenbereiche wählen werde. Diese Aufgabenbereiche legt der gewählte Vorstand dann in einer Vorstandssitzung selbst fest und dokumentiert das in der Geschäftsordnung des Vorstands – laut Lauff suche man zurzeit nach dem Termin für die erste Vorstandssitzung. Für die Wahl übergab er an Achim Ritsert als Wahlleiter. Die anwesenden Kandidaten stellten sich persönlich vor und anschließend wählte die Versammlung mit jeweils sehr deutlicher Mehrheit die Mitglieder des neuen Vorstands.

Bei der Verabschiedung der ausscheidenden Vorstandsmitglieder bedankte sich Lauff für den Verein sehr herzlich bei Anne Oelschläger, Clara Marco-Lorentz, Julia Baust, Klaus Donderer, Sandra Clevenz, Sina Abraham und Tim Tugendhat. Er machte noch einmal deutlich, dass ein Verein nicht ohne den großartigen ehrenamtlichen Einsatz funktioniere. „Ein solches Engagement ist leider nicht mehr selbstverständlich.“ Den Anwesenden überreichte er eine kleine Aufmerksamkeit zum Dank.

Besondere Ehrung

Eine besondere Ehrung nahm danach Klaus Donderer vor. Er bedankte sich bei Günter Mittmann für 50 Jahre Tätigkeit als Übungsleiter beim TSV Oftersheim. Nicht nur in seiner Funktion als Trainer, sondern auch als Sportler und Mensch sei er für viele ein großes Vorbild. Klaus Donderer stellte klar, dass Günter Mittmann ein „knallharter Mensch“ sei, nicht jedoch zu seinen Teilnehmern, sondern viel mehr zu sich selbst.

„Er ist jederzeit bereit anderen zu helfen, dabei immer sehr kompetent, authentisch und aufmerksam. Der TSV ist außerordentlich stolz, von ihm über so viele Jahre unterstützt worden zu sein und freut sich auf die noch kommenden Jahre“, lobte Donderer den Geehrten. Die Mitgliederversammlung bedankte sich bei Mittmann mit Standing Ovations.

In seinem Ausblick wies Markus Lauff auf die Laufveranstaltung „HardtRun“ am Samstag, 13. Mai, hin und gab bekannt, dass der TSV auch wieder ein Oktoberfest auf dem Sportgelände plant. Er freue sich auf die Unterstützung und die Zusammenarbeit mit den alten und neuen Vorständen. „Wir können sehr positiv in die Zukunft blicken“, hieß es seinerseits zum Abschluss.