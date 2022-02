Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ortsgeschichte - Leser und Huko-Mitglied Hans-Peter Sturm stört sich an der Umbenennung der Kurpfalzhalle / Er hat verschiedene Ideen, an welchem Gebäude Roland Seidel eher gewürdigt werden könnte Hans-Peter Sturm kritisiert Umbenennung der Kurpfalzhalle in Oftersheim

Seit Jahrzehnten ist die Kurpfalzhalle den Bürgern unter diesem Namen ein Begriff. © Hardung/Lenhardt