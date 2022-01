Der rote Vorhang öffnet sich – und in großen Lettern sieht er seinen Namen auf der Bühne in der Kurpfalzhalle – Pardon – Roland-Seidel-Halle an der Wand. Denn am Dienstagabend hat Bürgermeister Jens Geiß verkündet, dass die Halle in der Freiherr-vom-Stein-Straße umbenannt wird. Nach 53 Jahren am Ratstisch ist das eine Überraschung, die der Gemeindeverwaltung sichtlich geglückt ist.

