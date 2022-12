Internationaler Tag der Migranten in Oftersheim: Integration geht Hand in Hand

Als Teil des Internationalen Tages der Migranten am 18. Dezember haben die Mitgründerin des Asylkreises Oftersheim, Heide Joos, und die Integrationsbeauftragte der Gemeinde, Britta Josupeit, ein Interview gegeben. In der Gemeinde gibt es aktuell um die 300 Geflüchtete, davon stammen um die 90 Personen aus der Ukraine. Erst vergangene Woche kamen neun Neue an. Die meisten sind Familien. Sie

...