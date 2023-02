Kreativität lohnt sich in Oftersheim: Preisträger werden gekürt

Oftersheim. Engagement ist immer gut, Kreativität noch besser und Freude am Malwettbewerb „Ofdasche in Deinen Farben“ am besten. Schon zum zweiten Mal hatte der Heimat- und Kulturkreis (Huko) diesen Malwettbewerb im letzten Jahr ausgerichtet. Was 2020 als Ersatz für den erstmals Corona-bedingt abgesagten Museumstag und dem damit verbundenen Kinderquiz ins Leben gerufen wurde, rief auch zwei Jahre später viele junge Amateurkünstler auf den Plan, um historische wie auch aktuelle Motive aus der Hardtgemeinde Oftersheim fantasievoll zu gestalten.

Verleihung im Gemeinschaftshaus

Und so viel Einsatzfreude und Kreativität wollen honoriert sein. Daher werden die Verantwortlichen des Heimat- und Kulturkreises an diesem Samstag, 25. Februar, im Gemeinschaftshaus Mannheimer Straße 59 um 11 Uhr die Preise für die schönsten Oftersheim-Impressionen verleihen – das Mitmachen lohnt sich also für alle immer!

Das nebenstehende Foto zeigt eines der Siegerbilder: Lea Uhrig hat das Dietzengässel nicht nur in kontrastreiche Farben getaucht, sondern auch mit einer ganz persönlichen Liebeserklärung an ihre Wohngemeinde geschmückt. So viel Verbundenheit ist ein wunderbares Signal sowie Motivation pur, an diesem inspirierenden Bildervergleich teilzunehmen. zg/Hans-Peter Sturm