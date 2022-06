Mit Künstlern – und Kindern?

Oftersheim. Das Rahmenprogramm für die Benefizveranstaltung am Samstag, 2. Juli, auf dem Sportplatz des TSV Oftersheim steht fest, doch noch sind nach Informationen dieser Zeitung einige Details zu klären. Dass die beiden Bands „WoodRock“ und „Red Ordinary“ jeweils ihre Songs für ukrainische Flüchtlinge ohne Gage präsentieren werden, ist gebongt. „Wir ziehen das durch“, sagt Hagen Grube, Gründer und Bassist von „WoodRock“.

Probleme bereitet momentan hingegen vor allem die geplante, bunte Aktion mit Kindern aus Oftersheim. Hierbei soll gemeinsam mit der stimmkräftigen Sängerin und Grünen-Aktivistin Beate Würzer – bekannt auch durch das Schmettern des Stadionliedes „Gestern, heute und auch morgen – der SVS für alle Zeiten“, das 2019 beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen auf den Index gesetzt worden war – und „WoodRock“ die Ballade von Udo Lindenberg „Wir ziehen in den Frieden“ einstudiert werden. Noch ist allerdings der Rücklauf spärlich – am Donnerstagnachmittag waren bei einer vereinbarten Gesangsprobe keine Kinder anwesend. „Wir weisen darauf hin, dass einzelne Familien, andere Schulen, Kindergärten und Vereine gerne mitmachen können“, sagt geschäftsführender Vorstand Dr. Markus Lauff.

Generalprobe am Freitag

Zeitplan der Benefizveranstaltung am 2. Juli 16.30 Uhr: „Wir ziehen in den Frieden“ – Sängerin Beate Würzer, „Woodrock“ und – hoffentlich – Kinder aus Oftersheim. 16.45 Uhr: Tanz & Aerobic - Mädchentanzgruppe. 17 Uhr: TSV Twirlings - Mädchen Stabtanzgruppe. 17.30 Uhr: „WoodRock“ – Classic Rock. 19 Uhr: Zumba Tanzgruppe. 19.30 Uhr: „Red Ordinary“ – Oldschool & New Rock. 21.30 Uhr: Twirlings – Frauen Stabtanzgruppe. Daneben Malwettbewerb und Schminktisch für die Kinder. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite des TSV Oftersheim. Der Eintritt zur Benefizaktion mit Livekonzerten ist frei. Es wird um Spenden für ukrainische Flüchtlinge gebeten. jog

Schon allein wegen der kürzlich zu Ende gegangenen Pfingstferien waren die Rückmeldungen von Schulen und Kindergärten in Oftersheim sehr verhalten. Sieben Kindergärten und zwei örtliche Schulen waren vom Mitausrichter und Gastgeber TSV Oftersheim angeschrieben worden. „Immerhin habe ich zumindest mitbekommen, dass die Friedrich-Ebert-Grundschule den Text und die Choreo mit den Kindern übt“, berichtet Vorstandssprecher Stefan Lauff.

Selbstverständlich würden gerne alle Beteiligten die symbolisch angedachte Ouvertüre ab 16.30 Uhr wie ursprünglich geplant zum Besten geben. Zumal die Aktion als solche vor den musikalischen Parts bleibenden Erinnerungswert haben dürfte. Udo Lindenbergs Song regt zum Nachdenken an – und fordert buchstäblich zum Mitmachen auf. Die Choreografie ist Mädels und Jungs im Kindergarten- und Grundschulalter geradezu auf den Leib geschnitten. Eine Profi-Drohne würde gar die Solidaraktion dokumentieren.

Werden es indes noch genügend Kids bis zum Event in einer Woche, dann kann die Aufstellung im Mittelkreis des Stadions zum „Peace“ oder „Friedenszeichen“ erfolgen.

Interessierte können sich genauere Informationen zur Aktion und zum Anmeldeprozedere auf der Internetseite des TSV holen. Die Generalprobe mit Künstlern und Kindern wird am Freitag, 1. Juli, um 16 Uhr – hoffentlich – über die Bühne gehen.

Außer der Friedensbotschaft und Hommage an Rockgigant Udo Lindenberg sind fetzige Rhythmen garantiert. Dafür stehen Beate Würzer („T-Crow“, „Uptown 7“) sowie die beiden Schwetzinger Bands „WoodRock“ und „Red Ordinary“, die sich derzeit akribisch auf den Live-Auftritt in ihren unmittelbar benachbarten Studios in der Scheffelstraße vorbereiten. „WoodRock“ bevorzugt vornehmlich Classic Rock, „Red Ordinary“ sowohl Old School als auch New Rock.

Wer beim Songtext „Wir ziehen in den Frieden“ und der dazugehörigen Choreografie dabei sein möchte, kann sich unter https://tsv.digital/Frieden-ablauf und https://tsv.digital/frieden-anmeldung informieren. Möglich ist auch eine E-Mail an die Veranstalter, Kontaktadresse benefiz@tsv-oftersheim.de.

Wird alles gut? Bestimmt. TSV-Maskottchen „Harry Hardtwald“ ist für die Entgegennahme der Spenden gerüstet. Fehlt nur noch ein launiges und großzügiges Publikum ...

Info: Weitere Infos gibt es unter www.tsv-oftersheim.de