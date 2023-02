Oftersheim: Neustart nach Pandemie beim Gesangsverein Germania macht Mut

Oftersheim. Zur Winterfeier im Rose-Saal begrüßte Vorsitzender Armin Wolf die Mitglieder des Gesangvereins Germania Oftersheim ebenso wie seine Gäste – darunter Ehrenmitglieder, Jubilare des Abends und Dirigent Frank Aranowski. Der RoseSaal bot wieder einmal den entsprechenden Rahmen für Ehrungen langjähriger Mitglieder, Tanzmusik und die attraktive und reich bestückte Tombola. In diesem Jahr wurden die Germanen bei der Bewirtung der Gäste vom Sängerlokal „Double Time“ unterstützt.

Der Gemischte Chor eröffnete unter Leitung von Dirigent Frank Aranowski den gelungenen Abend mit „Die Rose“, „Weit, weit weg“ und den „Irischen Segenswünschen“. Anschließend standen die Ehrungen für engagierte Vereinsarbeit, unterstützende Tätigkeiten und langjährige Vereinstreue an. Wie wichtig jedes einzelne Mitglied für einen Verein ist, könne man nicht genug betonen, so Wolf in seiner Ansprache.

Gerade in der langen Pause während der Corona-Pandemie hätten die Mitglieder den Verein unterstützt und ihm die Treue gehalten. Jedes einzelne garantiere somit den Fortbestand eines Vereins und damit auch das kulturelle Bestehen und Leben in seiner Gemeinde.

Der Neustart im September 2022 sei noch nicht ganz vollzogen, führte Wolf weiter aus. Mit der Winterfeier und dem Germania-Fasching am Faschingssamstag wolle der Verein aber zeigen, dass er es nicht verlernt habe, seine Gäste zu unterhalten und für den Chorgesang zu begeistern.

Die Geehrten 50 Jahre aktive Mitgliedschaft: Will Egler. 40 Jahre: Inge Schwass. 25 Jahre: Birgit Wolf und Armin Wolf. 50 Jahre fördernde Mitgliedschaft: Willi Kaltenbach. 25 Jahre: Ursula Heilig. zg

Die Jubilare erhielten für ihre langjährige Treue und Verbundenheit zum Gesangverein eine Ehrenurkunde, Vereinsnadeln in Gold und Silber sowie ein Präsent. Die Ehrungen umrahmten die „Happy Voices“ mit einem Gospelmedley und dem „Halleluja“ von Leonard Cohen.

Im Anschluss verloste Armin Wolf die eingegangenen Spenden und die von Birgit Wolf zusammengestellten Präsente zur Tombola und dankte vorab allen Spendern, die mit ihren Gaben ihre Verbundenheit zum Gesangverein Germania bezeugt hätten. Natürlich gab es, dank Alleinunterhalter „Pino“, reichlich Gelegenheit zu tanzen. „So wurde die Winterfeier wieder einmal zu einem wunderbaren Erlebnis im Kreise der Germania“, betonen die Verantwortlichen des Vereins.