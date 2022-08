Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bürgermeisterwahl Oftersheim vor Bürgermeisterwahl plakatiert: Bis zu 50 Mal Geiß und Seidel

Die beiden Oftersheimer Bürgermeisterkandidaten Pascal Seidel und Jens Geiß begannen noch in der Nacht auf Mittwoch mit dem Plakatieren in der Gemeinde und taten dies auch in den sozialen Medien kund.