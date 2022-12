Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Platz für Jugendliche in Oftersheim soll kommen

Die jungen Menschen in der Gemeinde sollen bei der Standortwahl und Umsetzung einbezogen werden. Zudem gab es in der Sitzung ein würdiges Gedenken an „Mister Rotkreuz“ Volker Schnabel.