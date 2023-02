Oftersheim. In vielen Haushalten fallen gelegentlich Produkte an, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. Bei der Schadstoffsammlung der AVR Kommunal mit dem Schadstoffmobil, die mehrmals jährlich stattfindet, können diese Stoffe umweltgerecht entsorgt werden. Der nächste Sammeltermin ist am Dienstag, 7. Februar, von 14 bis 17 Uhr in der Freiherr-von-Stein-Straße, auf dem Festplatz der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle), wie die Gemeinde mitteilt. Die AVR bittet die Bevölkerung, Schadstoffe nur zu den von ihnen angegeben Terminen beim Personal des Schadstoffmobils abzugeben, „um Gefährdungen für spielende Kinder und die Umwelt zu vermeiden“.

Schadstoffe sind Produkte, die für Gesundheit und Umwelt gefährliche Substanzen enthalten können. Dazu zählen beispielsweise Abflussreiniger, (flüssige) Lacke, Heizöl, Feuerlöscher, Pflanzenspritzmittel, Laugen und Säure sowie viel mehr. Diese können am Dienstag kostenfrei in haushaltsüblichen Menschen abgeben werden. Die Schadstoffe sollten aus Sicherheitsgründen in der Originalverpackung auslaufsicher verpackt sein und unvermischt angeliefert werden, um eine richtige Stoffzuordnung zu ermöglichen. Außerdem dürfen die einzelnen Gebinde nicht schwerer als 20 Kilogramm und nicht größer als 30 Liter sein.

Schadstoffsammlung der AVR in Oftersheim: Keine Leuchtmittel, kein Altöl

Wandinnenfarben werden laut Information der AVR hingegen nicht angenommen, da sie keine Schadstoffe enthalten. „Diese Farben gehören ausgetrocknet in die Restmülltonne. Die leeren Behälter können über die Grüne Tonne plus entsorgt werden. Auch leere Farb-, Lack- sowie Spraydosen gehören in diese Tonne“, heißt es in der Terminankündigung. Nicht abgeben werden dürfen außerdem Autobatterien, Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen, Altöl sowie Elektrogeräte. Autobatterien (Bleiakkumulatoren) unterliegen einer Pfandpflicht und werden vom Handel zurückgenommen.

Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen können zudem bei den AVR Anlagen Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg kostenlos abgegeben werden. Altöl wird ebenfalls nicht bei der Schadstoffsammlung in Oftersheim angenommen. „Hier besteht eine Rücknahmepflicht für den Handel. Tankstellen und Werkstätten nehmen häufig das Altöl an. Auch Elektrogeräte können nur per Abholung auf Telefonanruf oder kostenfreie Anlieferung entsorgt werden“, informiert die AVR abschließend zu ihrem Termin in der Hardtgemeinde.