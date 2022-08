Oftersheim. Dr. Simon Layer, der neue zweite evangelische Pfarrer von Oftersheim, ist seit 1. August in der Christuskirche in Amt und Würden und hat sich inzwischen auch beim Rathauschef Jens Geiß vorgestellt. „Es war ein netter Austausch“, sagt Geiß auf Anfrage, „Simon Layer hat einen absolut offenen Charakter. Gerade das Thema Jugendarbeit treibt uns beide um. Corona-bedingt ist diese in der Gemeinde fast zum Erliegen gekommen, und dadurch, dass Oftersheim keine weiterführende Schule mehr hat, ist es nicht einfach, an die jungen Menschen heranzukommen.“

In diesem Punkt herrschte demnach Einigkeit. Man habe hier in der Kommunalpolitik sowie in der Kirchenarbeit eine ähnliche Aufgabenstellung, um gerade Jugendliche vom Angebot vor Ort zu begeistern. Zweiter Hauptthemenpunkt war die seit Jahrzehnten in Oftersheim praktizierte Ökumene. Hier kann sich Geiß in Bälde ein Treffen vorstellen, bei dem sich die beiden evangelischen Pfarrer, Tobias Habicht und Simon Layer, sowie der katholische Kollege Uwe Lüttinger über die Herausforderungen und Bedürfnisse von Kirche und Gemeinde intensiv austauschen. „Ich habe diese Viererrunde angeregt“, sagt Geiß.

Eine Verbindung zwischen Geiß und Layer besteht dank ihrer musikalischen Leidenschaften. Während für den Oftersheimer Bürgermeister ein schöner Gitarrenrock weit oben steht, bevorzugt Layer das härtere Metal. „Kirche ist nicht klar definiert, sondern facettenreicher Erlebnisort“, hat Layer in einem Interview unserer Zeitung unlängst seine Sichtweise dargelegt. jog